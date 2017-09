Como deixar o seu currículo mais atraente para os recrutadores

Mercado de trabalho 26/09/2017 | 15h56

Diariamente, os profissionais de Recursos Humanos das grandes empresas recebem pilhas de currículos. Escolher entre os melhores depende também de como o candidato se apresenta para a vaga. Carolina Silva, coordenadora de RH da Luandre, consultoria de Recrutamento e Seleção, dá dicas para deixar o currículo mais atraente e objetivo aos recrutadores.

Como tornar o currículo mais atraente em um processo de seleção?

A dica é começar pelo objetivo. Qual é sua área de interesse e expertise? Deixe isso claro para empregadores e recrutadores e não tenha medo de colocar a pretensão salarial _ nenhuma empresa vai baixar o salário oferecido, caso você tenha pedido menos. Na realidade, especificar quanto se quer ganhar serve para antecipar uma situação, caso a vaga ofereça muito menos do que o candidato pretende receber.

É melhor detalhar todos os cursos e qualificações ou colocar apenas o principal?

Não adianta falar sobre cursos livres que não tenham a ver com o cargo que se está pleiteando. Muito menos citar experiências de início de carreira, que acrescentam como bagagem de vida, mas não demonstram o quanto a pessoa conhece da profissão. Viagens e cursos aleatórios podem ser citados, mas no final do currículo. É melhor especificar a formação e a experiência. É preciso ser objetivo.

Se alguém achar que o seu currículo precisa de um reforço, quais tipos de cursos buscar?

Cursos de mestrado, pós-graduação e extensão costumam ser caros e são uma impossibilidade para quem está desempregado. Mas não se pode deixar buscar atualização. Minha dica é: leia, faça seu networking e busque cursos onlines e presenciais gratuitos. Eles existem aos montes. E um alerta importante: não minta sobre experiência com línguas. Se uma vaga pede inglês fluente é porque o profissional vai de fato precisar se comunicar no idioma.