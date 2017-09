Concursos públicos com inscrições abertas: são 200 vagas e cadastro reserva

Veja como se inscrever 25/09/2017 | 04h00 Atualizada em

Concursos públicos em 10 cidades gaúchas estão com inscrições abertas. São 200 vagas, além de cadastro reserva. As oportunidades são na Câmara Municipal de Quaraí, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e nas prefeituras de Gravataí, de Guaporé, de Ivoti, de Paim Filho, de Pinhal, de Putinga, de Santa Vitória do Palmar e de São João do Polêsine.

No vídeo abaixo, confira o papo do repórter Leandro Rodrigues com os professores Taís Flores e Mauro Stürmer, que dão dicas para se sair bem nas provas de um concurso:

Confira quais são os concursos com inscrições abertas:

CÂMARA MUNICIPAL DE QUARAÍ

Cargos e vagas: consultor jurídico (1), contador (1) e operador de computador (1)

Nível: de médio a superior

Salário: R$ 1.105,03 (operador) e R$ 3.229,68 (consultor e contador)

Prazo: 4 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 85 (operador) e R$ 120 (consultor e contador)

Prova: 29 de outubro

Edital e inscrições: clique aqui

HOSPITAL DE CLÍNICAS – PORTO ALEGRE

Cargos e vagas: para nível superior, analista I – desenvolvimento organizacional, analista I – financeiro, analista I – hotelaria, analista I – segurança patrimonial, analista de TI I – analista de negócios, analista de TI I – analista de suporte em infraestrutura, fisioterapeuta I – internação, emergência e/ou Centro de Tratamento Intensivo, jornalista I – Coordenadoria de Comunicação, médico I – anestesia, médico I – cardiologia: insuficiência cardíaca e transplante cardíaco, médico I – cirurgia plástica: crânio-maxilo-facial, médico I – nutrologia e nutricionista I – clínica. Para nível médio, assistente administrativo II e técnico de manutenção III – climatização e gases. A quantidade de vagas não foi divulgada, os aprovados devem ser chamados conforme a necessidade da instituição

Níveis: médio a superior

Salários: R$ 2.917,87 a R$ 8.037,94

Prazo: 16 de outubro

Taxa de inscrição: de R$ 62 a R$ 105

Prova: 19 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

PREFEITURA DE GRAVATAÍ – CONCURSO PÚBLICO

Cargos e vagas: vigia de escola municipal (CR), agente administrativo II (CR), agente de apoio em educação especial (15), fiscal de posturas (2), motorista (CR), orientador social (2), professor da educação infantil (CR), professor de ensino fundamental – atendimento educacional especializado (CR), secretário de escola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em informática (CR), topógrafo (CR), tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro de segurança do trabalho (CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro mecânico (CR), jornalista (CR), médico (8), médico – gastroenterologia pediátrica (CR), médico – infectologia pediátrica (CR), médico – neurologia pediátrica (CR), médico – psiquiatria da infância e adolescência (CR), médico – ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia (CR), médico cardiologista (CR), médico dermatologista (CR), médico do trabalho (CR), médico epidemiologista (CR), médico fisiatra (CR), médico geriatra (CR), médico ginecologista obstetra (CR), médico hematologista (CR), médico infectologista (CR), médico nefrologista (CR), médico neurologista (CR), médico ortopedista e traumatologista (CR), médico otorrinolaringologista (CR), médico pediatra (2), médico plantonista (CR), médico plantonista psiquiatra (CR), médico pneumologista (CR), médico proctologista (CR), médico radiologista (CR), médico reumatologista (CR), médico urologista (CR), procurador jurídico (CR) e professor de ensino fundamental – séries finais Letras/Libras (CR)

Níveis: de fundamental a superior

Salários: R$ 1.183,19 a R$ 11.404,88

Prazo: 25 de setembro a 20 de outubro

Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 130

Prova: 19 de novembro

Edital: clique aqui

PREFEITURA DE GRAVATAÍ – PROCESSO SELETIVO

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (CR), auxiliar em saúde bucal da ESF (CR), motorista Samu (CR), técnico em enfermagem da ESF (6), técnico em saúde bucal da ESF (CR), cirurgião dentista da ESF (CR), enfermeiro da ESF (3), enfermeiro de urgência e emergência (CR), médico da ESF (6) e médico de urgência e emergência (CR)

Níveis: de fundamental a superior

Salários: R$ 1.266,40 a R$ 12.497,73

Prazo: 25 de setembro a 20 de outubro

Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 130

Prova: 19 de novembro

Edital: clique aqui

PREFEITURA DE GUAPORÉ

Cargos e vagas: agente administrativo (CR), fiscal sanitário (1), professor de ensino fundamental anos finais de música (2), de geografia (1) e matemática (1), professor para anos iniciais do ensino fundamental (10), técnico em contabilidade (CR) e veterinário (1)

Nível: médio completo a superior

Salário: de R$ 1.655,64 a R$ 4.551,96

Prazo: 3 de outubro

Taxa de inscrição: de R$ 49 a R$ 99

Prova: 19 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

PREFEITURA DE IVOTI

Cargos e vagas: assistente social (CR), engenheiro civil (CR), fiscal ambiental (1+CR), professor de educação artística (1+CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (1+CR), professor de língua inglesa (CR), professor de matemática (2+CR), professor de português (CR), professor de anos iniciais (3+CR), psicólogo (2+CR), psicopedagogo (1+CR), veterinário (CR), auxiliar de serviços de saúde (1+CR), motorista (2+CR) e servente (CR)

Nível: fundamental a superior

Salário: de R$ 1.408,14 a R$ 5.580,50

Prazo: 28 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 68,10 a R$ 136,20

Prova: 22 de outubro

Edital e inscrições: clique aqui

PREFEITURA DE PAIM FILHO

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (1)

Nível: fundamental

Salário: R$ 1.115,40 + insalubridade

Prazo: 28 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 60

Prova: 7 de outubro

Edital e inscrições: clique aqui

PREFEITURA DE PINHAL

Cargos e vagas: agente administrativo (2), auxiliar odontológico (1), assistente de educação infantil (3), fiscal tributário/sanitarista (1), fisioterapeuta (1), médico (1), merendeira/servente (1), motorista (3), nutricionista (1), operador de máquinas (1), operário especializado (1), operário (1), professor de séries iniciais (2), professor de matemática/química (1), professor de ciências (1), professor de educação infantil (3), técnico em contabilidade (1), técnico em enfermagem (1) e técnico rural/agrícola (1)

Nível: fundamental incompleto a superior

Salário: R$ 910 a R$ 9.450

Prazo: 22 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 150

Prova: 5 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

PREFEITURA DE PUTINGA

Cargos e vagas: agente administrativo (3+CR), agente administrativo auxiliar (3+CR), agente comunitário de saúde (4+CR), agente de controle interno (1+CR), atendente de creche (2+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal ambiental, obras e posturas (1+CR), fonoaudióloga (CR), inseminador (1+CR), médico (2+CR), motorista (9+CR), nutricionista (1+CR), operador de máquinas (3+CR), operário (10+CR), operário especializado (3+CR), professor (5+CR), professor de educação física (1+CR), servente (9+CR), telefonista (1+CR), tesoureiro (CR), veterinário (1+CR) e vigilante (3+CR)

Nível: fundamental a superior completo

Salário: R$ 744,25 a R$ 6.582,27

Prazo: 19 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 200

Prova: 29 de outubro

Edital e inscrições: clique aqui

PREFEITURA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (30+CR)

Nível: fundamental completo

Salário: R$ 1.014 + insalubridade

Prazo: 3 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 40

Prova: 26 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Cargos e vagas: contador (CR), farmacêutico (CR) e fiscal (1)

Nível: de médio a superior

Salário: R$ 2.195,44 a R$ 4.390,88

Prazo: 9 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 120 (fiscal) e R$ 171 (contador e farmacêutico)

Prova: 19 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui