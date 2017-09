Cursos profissionalizantes de graça no Pão dos Pobres: veja como se inscrever

Para jovens 27/09/2017 | 10h44 Atualizada em

Vão até sexta-feira (29) as inscrições para os cursos profissionalizantes gratuitos promovidos pela Fundação Pão dos Pobres, em Porto Alegre. As aulas começam em fevereiro de 2018 e, para se candidatar, é necessário fazer a inscrição presencial no Centro de Educação Profissional (Rua da República, 801, Cidade Baixa), das 8h às 11h e das 13h30min às 16h. Leve a carteira de trabalho.

São aceitos jovens de até 22 anos e é exigida escolaridade mínima do oitavo ano do Ensino Fundamental. Para mais informações, os telefones são 3433-6943 e 3433-6951.

Leia mais

Dicas para deixar o seu currículo mais atraente para os recrutadores

Inscrições abertas para curso gratuito de capacitação em telefonia móvel

Serviços de beleza de graça no Senac: veja como marcar o seu atendimento



Confira quais são os cursos disponíveis e a idade para participar da seleção:

- Mecânica automotiva (manhã e tarde) e manutenção de computadores (manhã): ter entre 16 e 22 anos.

- Gastronomia (manhã e tarde): jovens entre 17 e 22 anos.

- Serralheria (tarde) e marcenaria (tarde): entre 18 e 22 anos.