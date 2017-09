De graça: feira na Capital apresenta chances de intercâmbio

Prepare as malas 22/09/2017 | 17h18

Porto Alegre vai receber na terça-feira (26) mais uma edição da EDUEXPO, feira que pretende ser a largada para quem sonha em realizar um intercâmbio no Exterior. O evento será no BarraShoppingSul (Avenida Diário de Notícias, 300), das 16h às 21h.

Durante a feira, com entrada franca, serão realizados sete seminários sobre destinos, vistos e bolsas de estudos (veja abaixo). Para participar, é preciso fazer a inscrição no site da feira e gerar a credencial para o evento. Também é possível baixar o aplicativo da EDUEXPO e conectar-se com as instituições antes, durante e após o evento.

Os interessados poderão tirar dúvidas sobre cursos de férias e de idiomas, ensino médio, estágios, graduação, pós-graduação e MBA direto com diretores de instituições de ensino e com representantes das embaixadas e consulados de países como Canadá, Alemanha, França e Holanda. Um dos destaques promete ser o Pavilhão do Canadá. O país é, desde 2004, é o destino mais procurado por estudantes brasileiros.

– O câmbio canadense é mais barato do que o americano. É um super país, a qualidade de ensino é excelente, é seguro e o estudante brasileiro pode trabalhar por certo período – destaca Daniela Ronchetti, diretora da FPP Edu Media, organizadora do evento.



EDUEXPO – Feira de Intercâmbio

Quando: terça-feira, 26 de setembro, das 16h às 21h

Onde: BarraShoppingSul (Avenida Diário de Notícias, 300)

Entrada franca: inscrições no site do evento



Seminários durante o evento

Career in the Entertainment, Media and Arts Industry por Full Sail University

Das 16h30min às 17h

Informações sobre vistos no Canadá por Canadian Government

Das 17h10 às 17h40

Estude na BCIT – instituto canadense com top índice de empregabilidade por BCIT - British Columbia Institute of Technology

Das 17h50min às 18h20min

Oportunidades de estudos na Austrália por governo da Austrália

Das 18h30 às 19h

Oportunidades de estudos na Holanda, por Nuffic Neso

Das 19h10min às 19h40min

