Dia D tem 788 vagas para pessoas com deficiência: veja como se candidatar

Sexta-feira (29) marca o Dia D de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos beneficiários reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no país, em iniciativa promovida pelo Ministério do Trabalho em parceria com as agências da Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social (FGTAS). Agências do Sine vão oferecer vagas de emprego e atividades especiais voltadas para este público em todo Estado. Em Porto Alegre e nas cidades de Canoas, Cachoeirinha, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão, na Região Metropolitana, serão oferecidas 788 vagas.

Apesar de haver uma lei que obriga empresas com mais de 100 funcionários a terem pessoas com deficiência (PCDs) em seus quadros, não há facilidades para este público na busca por um emprego. Isso acontece em função do momento difícil da economia no país, de acordo com Gilberto Baldasso, diretor-presidente da FGTAS.

– As empresas querem pessoas mais qualificadas, mais preparadas. O desemprego veio aumentando, e a PCD também sofre com a concorrência – analisa Baldasso.

O número estimado de desempregados na Região Metropoiltana estava em 188 mil pessoas no mês de agosto, conforme pesquisa da Fundação de Economia e Estatística (FEE), Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e FGTAS.

Persistência na busca por uma colocação

Com perda auditiva severa e profunda desde que nasceu, Jaime Goulart Borges, 44 anos, percebeu recentemente que está mais difícil conseguir uma colocação. Depois de quatro meses recebendo o seguro-desemprego, ele foi contratado em agosto para ajudar na segurança de uma loja no bairro Azenha, em Porto Alegre, e destaca que a seleção, desta vez, foi mais criteriosa do que nas outras oportunidades em que procurou emprego.

Para quem está atrás de uma colocação no mercado de trabalho, sua dica é persistência:

– Não desista nunca. Tem várias agências que trabalham com PCDs. Eu atirei para todos os lados, mandei bastante currículo pela internet, nos sites das empresas.

Jaime sugere que os candidatos tenham persistência Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Vagas em Porto Alegre e na Região Metropolitana

Confira as vagas disponíveis nesta sexta-feira (29) em Porto Alegre e Região Metropolitana para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados do INSS. Leve a carteira de identidade, a carteira de trabalho e o comprovante de endereço. Conforme a vaga, será solicitada comprovação de experiência. Algumas agências especificam o número de vagas para cada cargo. Outras, o número total de vagas disponíveis para todos os cargos naquela agência

Porto Alegre

Onde: Sine Municipal (esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda, Centro Histórico), das 8h às 17h

Cargos e vagas: assistente administrativo (1), assistente de vendas (1), atendente balconista (1), atendente de balcão (1), atendente de telemarketing (30), auxiliar de limpeza (7), auxiliar de linha de produção (1), auxiliar de logística (1), balconista de lanchonete (40), caixa de banco (1), empacotador (2), empregado doméstico nos serviços gerais (3), funileiro de bancada (1), jardineiro (1), operador de caixa (1), operador de processo de produção (50), operador de telemarketing ativo e receptivo (5), porteiro (10), recepcionista atendente (1) e repositor em supermercados (42)

Atividades: corte de cabelo gratuito (femininos tarde e masculinos durante todo o dia)

Cargos e vagas: 292 para assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar de segurança, balconista de lanchonete, garçom, operador de telemarketing ativo, porteiro, recepcionista, servente de limpeza, servente de obras e técnico em segurança do trabalho

Vagas disponíveis: 8 para auxiliar administrativo, auxiliar de logística e operador de teleatendimento

Canoas

Onde: Sine (Rua Ipiranga, 140), das 8h às 17h

Cargos e vagas: 32 para atendente de lanchonete, auxiliar de armazenamento, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, empacotador, operador de caixa, repositor e técnico de segurança do trabalho

Cargos e vagas: empresas farão cadastro de pessoas com deficiências reabilitadas e interessadas no acesso ao mercado de trabalho. Basta levar currículos impressos para entregar. Painel com o palestrante e analista de treinamento Paulo Boleck e com a presidente do Comdip, Kelly Oliveira, com o tema "O Acesso ao Mundo de Trabalho – Oportunidade, Capacitação e Compromisso"

Cachoeirinha

Onde: agência FGTAS (Rua Tamoios, 4, ao lado da prefeitura), das 9h às 17h

Atividades: entrevistas e seleções de emprego exclusivas para trabalhadores com deficiência e reabilitados do INSS, além de atividades de orientação profissional e previdenciária

Cargos e vagas: 74 para armazenista, atendente de loja e empacotador

Esteio

Onde: Sine (Rua Dom Pedro, 597, sala B), das 8h às 17h

Cargos e vagas: auxiliar administrativo (6)

Gravataí

Onde: Sine (Avenida Benjamin Constant, 100), das 8h às 17h

Cargos e vagas: 40 para auxiliar de armazenamento, empacotador e operador de caixa

Guaíba

Onde: Sine (Rua Acre, 234), das 8h às 17h

Cargos e vagas: auxiliar administrativo (19)

Novo Hamburgo

Onde: Sine (Rua Lima e Silva, 230), das 8h às 17h

Cargos e vagas: 32 para auxiliar de cozinha, cozinheiro geral, empacotador, operador de caixa, repositor e trabalhador polivalente

São Leopoldo

Onde: Sine (Rua Independência, 490), das 8h às 17h

Cargos e vagas: 72 para analista administrativo, atendente de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de pessoal, estoquista, empacotador, operador de caixa, recepcionista e repositor

Sapucaia do Sul

Onde: Secretaria Municipal do Trabalho e Economia Solidária/Sine (Avenida Assis Brasil, 47), das 9h às 16h

Atividades: recrutadores de um supermercado estarão no local para selecionar trabalhadores com deficiência e beneficiários reabilitados do INSS

Viamão