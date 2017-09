Eliminatórias do Melhor Pintor do Sul começam neste sábado

Concurso 29/09/2017 | 17h37 Atualizada em

Já estão disponíveis os nomes dos 30 selecionados para a próxima fase da promoção O Melhor Pintor do Sul, concurso promovido pelo Diário Gaúcho e por Tintas Renner, com apoio da Rádio Farroupilha, e que já está em sua quinta edição. São cinco candidatos de cada uma das regiões participantes (Fronteira/Sul, Planalto, Serra, Santa Maria, Vale do Taquari e Região Metropolitana de Porto Alegre).

A partir deste sábado (30), eles começarão a participar de provas teóricas e práticas nas eliminatórias regionais – as deste final de semana são nas regiões Metropolitana e Fronteira Sul, e seguem nos dias 7 (Serra e Santa Maria) e 14 de outubro (Vale do Taquari e Planalto).

Os seis finalistas levarão, cada um, uma TV de 32 polegadas, como prêmio por chegarem à etapa decisiva do concurso. A disputa pelo grande prêmio será nos dias 21 e 22 de outubro, em Porto Alegre, e exigirá técnica e habilidade dos profissionais em uma prova prática. O grande vencedor levará para casa uma moto zero quilômetro.