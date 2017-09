Empresas buscam estagiários: veja a lista de vagas e como se inscrever

Espaço do Trabalhador 21/09/2017 | 11h50 Atualizada em

Estagiar é um dos caminhos possíveis para começar no mercado de trabalho. Estudantes universitários que ainda não trabalham na área podem adquirir experiência por meio do estágio, conciliando com os estudos.

Veja oportunidades abertas no Estado:

AMBEV

Empresa de produção de bebidas

Local de trabalho: há cervejarias e escritórios no Rio Grande do Sul. As seleções são regionais

Inscrições: até 22 de setembro, no site Quero ser Ambev

Bolsa-auxílio: não divulgada

Benefícios: refeição, transporte e possibilidade de efetivação

Duração do programa: até dois anos

Pré-requisitos: necessário se formar até dezembro de 2019. Aberto a todos os cursos

BASF - Programa de Estágio Estações (Agro)

Empresa química

Local de trabalho: Passo Fundo

Inscrições: até 30 de setembro, no site da Cia de Estágios

Bolsa-auxílio: R$ 1.783

Benefícios: vale-refeição, seguro de vida, assistência médica e odontológica

Duração do programa: de seis meses a um ano

Pré-requisitos: estar cursando a partir do último ano de Agronomia, Engenharia Agronômica, Ciências Biológica ou Biologia e disponibilidade para estagiar 8h/dia

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS) tem 920 vagas disponíveis no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (21): 340 em Porto Alegre. De nível médio, há vagas para ensino médio, técnico em administração e técnico em contabilidade. Os principais cursos superiores com vagas abertas são Administração, Direito, Pedagogia, Ciências Contábeis, Educação Física e na área de TI. Para se candidatar, estudantes podem comparecer a um dos postos do CIEE-RS (endereços e horários podem ser conferidos neste link) ou se cadastrar pelo site da instituição, neste link.

EDP

Holding do ramo da energia

Local de trabalho: Porto Alegre

Inscrições: até 30 de outubro, no site da Cia de Estágios

Bolsa-auxílio: R$ 1.377 a R$ 1.536

Benefícios: vale-refeição, vale-transporte, programa de assistência financeira, jurídica e social, seguro de vida e assistência médica

Duração do programa: de um ano e meio a dois anos

Pré-requisitos: estudantes dos cursos de Engenharia de Energia, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica/Mecatrônica e Engenharia de Produção, com previsão de formatura a partir de julho de 2019 e estar, no mínimo, no segundo ano de graduação. É necessário ter disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais, inglês intermediário e pacote Office intermediário

KIMBERLY CLARK

Fabricante de soluções de higiene baseadas em papel

Local de trabalho: Eldorado do Sul

Inscrições: até 28 de setembro, neste site

Bolsa-auxílio: R$ 1.350

Benefícios: participação nos resultados da companhia, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e vale-transporte ou fretado, entre outros

Duração do programa: não informada

Pré-requisitos: estar cursando graduações nas áreas de Administração - RH, Psicologia, Engenharia (Elétrica, Automação Industrial, Mecânica, Mecatrônica, Civil, Produção e Química)

MERCEDES BENZ

Empresa produtora e fornecedora de veículos comerciais, automóveis, componentes e serviços

Local de trabalho: escritório de vendas em Porto Alegre

Inscrições: até 3 de dezembro, pelo site da empresa

Bolsa-auxílio: não informada

Benefícios: bolsa-auxílio, auxílio-transporte, ônibus fretado, restaurante, assistência médica gratuita e seguro de acidentes pessoais, entre outros

Duração do programa: não informada

Pré-requisitos: estar cursando em 2018 o penúltimo ou último ano de graduação nos cursos que envolvem as áreas de Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento, Produção, Recursos Humanos, Compras, Vendas e Marketing, Finanças & Controlling e Tecnologia da Informação

OXÍTENO

Multinacional brasileira na área de produção de especialidades químicas

Local de trabalho: Triunfo

Inscrições: até 28 de setembro, no site da empresa

Bolsa-auxílio: "competitiva com o mercado"

Benefícios: assistência médica, auxílio-transporte, seguros de vida e acidentes pessoais e vale-refeição

Duração do programa: de 18 a 24 meses

Cursos de qual área: estudantes com formatura prevista entre julho de 2019 e dezembro de 2019, dos cursos de Administração, Química e Engenharia (Química, Materiais, Agronômica, Industrial, Produção, Elétrica e Mecânica). Inglês intermediário ou avançado é necessário

WHITE MARTINS

Empresa de gases medicinais e industriais

Local de trabalho: Sapucaia do Sul

Inscrições: até 29 de setembro, neste site

Bolsa-auxílio: não informada

Benefícios: bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, auxílio-transporte, seguro de vida e de acidentes pessoais e vale-refeição

Duração do programa: renovação de contrato a cada seis meses, com duração máxima de dois anos

Pré-requisitos: estar cursando Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia (Mecânica, Produção ou Química)