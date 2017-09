Evento para aproximar jovens do ensino superior na UFRGS

Ensino Superior 25/09/2017 | 11h13 Atualizada em

O Campus Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Rua Ramiro Barcelos, 2.777, Anexo I) terá no próximo sábado (30), das 9h às 12h e das 14h às 17h, a Maratona de Escolha Profissional, evento gratuito promovido pelo Serviço de Orientação Profissional (SOP) da universidade.

Leia mais

Empresas buscam estagiários: veja a lista de vagas e como se candidatar

MEC altera novamente data do Encceja e prova será aplicada em novembro

"Criação de fundos para gerir doações não pode ser compensação ao corte de verbas", diz reitor da UFRGS



É necessário fazer inscrição prévia presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na secretaria do SOP (Rua Ramiro Barcelos, 2.777, Anexo I, Campus Saúde, sala 314). A maratona tem como foco jovens que estão concluindo o Ensino Médio (ou que concluíram recentemente) e querem continuar os estudos no nível superior.

Os participantes farão atividades e dinâmicas de grupo para se conhecer melhor e fazer uma escolha profissional mais consciente, além de conhecer cursos e profissões de nível superior.