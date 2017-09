Greve dos Correios: saiba como evitar o atraso no pagamento das contas 

Atenção às faturas 20/09/2017 | 15h35 Atualizada em

Em decisão tomada nesta terça-feira (19), em assembleia dos funcionários dos Correios em Porto Alegre, a categoria decidiu entrar em greve no Rio Grande do Sul. A paralisação é nacional e envolve 20 Estados, além do Distrito Federal. Os servidores protestam contra fechamento de agências e plano de demissão voluntária.

No Rio Grande do Sul, a greve terá início na quinta-feira (21), devido ao feriado de 20 de Setembro, e não tem prazo para terminar. Nos demais Estados, os serviços foram afetados já nesta quarta (20).

Os consumidores devem ficar atentos aos prazos de vencimento das suas contas que são enviadas pelos Correios. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) orienta que o ideal é fazer um planejamento do pagamento das contas, observando a época em que elas costumam chegar. Não se deve esperar o vencimento e, só depois, justificar a falta de pagamento com base na greve. Não receber em casa a fatura, boleto bancário ou qualquer outra cobrança não isenta o consumidor de fazer o pagamento.

Como lidar com as contas

- Se perceber que o prazo do vencimento está perto e o boleto não chegou, o consumidor deve se antecipar, entrando em contato com a empresa emissora da conta e solicitando outra forma de realizar o pagamento: segunda via do boleto por meio do site da empresa, entrega da cobrança por e-mail ou por fax ou a prorrogação da data de vencimento. Assim, evita pagar juros e multas por atraso, ficar com o nome sujo no mercado ou ter o serviço cancelado.

- Se, após o contato, a empresa credora não disponibilizar outra forma de pagamento e o consumidor receber a conta com a cobrança de encargos, os valores poderão ser questionados.

- Com relação aos serviços contratados diretamente nos Correios (por exemplo, envio de Sedex), o IDEC orienta que, se houver atraso na entrega, o consumidor tem o direito de pleitear ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos.

- Faturas de cartões de crédito: entre em contato com a operadora por telefone ou no site. É possível imprimir segunda via da fatura ou conseguir o número do código de barras, por exemplo.

- Contas de água, luz e telefone: também é preciso entrar em contato com a operadora por telefone ou via site. Muitas empresas costumam enviar torpedos com o código de barras da conta dias antes do vencimento.

- Para quem precisa enviar encomendas ou correspondência com urgência durante o período de paralisação dos Correios, a recomendação do IDEC é procurar por serviços de entrega alternativos ou privados. O instituto recomenda que o consumidor, ao contratar essas empresas, solicite que o prazo de entrega seja registrado por escrito, o que possibilita a reclamação de eventual prejuízo no caso de atraso.

Fonte: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC)

Confira o site de fornecedores de água e de luz para solicitar a segunda via da sua fatura:

- CEEE: clique aqui

- DMAE: clique aqui

- Corsan: clique aqui

- RGE Sul: clique aqui