Magali Moraes e as pessoas que nunca apagam a luz

Todas as luzes acesas da casa. Eu disse TODAS. E os ilustres moradores, onde estão? Jantando na cozinha. Essa cena é familiar? Me conta se no teu lar, doce lar é assim. Você também sai pela casa fazendo a ronda e apagando tudo? Dá uns gritos e reclama? Ou nem reclama mais? Não apaga e não liga pra isso? Vai atrás do indivíduo, buscando o folgado pra que ele apague a luz que deixou acesa? Haja paciência. E quando um acusa o outro? Por favor, apresentem o dedo indicador ao interruptor de luz.

Coisa irritante é perguntar quem deixou a luz acesa e te deixarem falando com as paredes. Sabe aqueles cartazes presos em postes de rua com a promessa "Trago seu amor de volta"? Nem precisa. Só me traz (aqui e agora) quem deixou a maldita luz acesa. Enquanto eu escrevia essa coluna à noite, levantei da cadeira três vezes pra apagar alguma luz. Por que eu ainda apago? Consciência ecológica. TOC. Por ter aprendido que dinheiro não nasce em árvore.

Complexo de vagalume

"Não apaguei porque já vou voltar lá". Atenção!! Isso não é resposta que se dê. Usando essa lógica, ninguém mais lava a louça porque vai voltar a sujar. E não arruma a cama porque vai dormir de novo. Às vezes até o maior apagador de luzes da casa pode morrer pela boca. Quem nunca esqueceu a luz acesa, num momento de distração? Mas a gente volta rápido. É bem diferente de quem tem complexo de vagalume e está sempre querendo iluminar a noite. Apague a luz ou pague a conta. Alô, românticos! Abajur à meia-luz é melhor que lustre com seis lâmpadas.

O Antônio Augusto, leitor do DG, me escreveu pedindo ajuda pra conscientizar a turma dele. Também não aguento mais apagar a luz, amigo! Recorta essa coluna e cola no interruptor. Faz cópias e distribui pra cada vivente. Manda a coluna no grupo da família. Chama o povo e lê em voz alta. Ou então desliga o disjuntor da casa inteira. A escuridão vai esclarecer as coisas. Tomara que sim.