Magali Moraes e as portas giratórias: como lidar?

Só eu fico tensa na frente de uma porta giratória? Não que eu tenha algo a esconder. A gente perde a naturalidade, é isso. Não sabe se vai, se fica, se espera, se desiste. E a pessoa que está do outro lado da porta, vindo na direção contrária, também se atrapalha. Ah se o problema fosse só o metal das chaves e do celular. Quem carrega a vida dentro da bolsa passa trabalho pra passar numa porta giratória. Tira uma coisa de cada vez, correndo o risco de ficar a tarde inteira nisso? Vira tudo no chão e liquida o assunto?

Acho que a gente mandaria mais cartas se não existisse porta giratória no correio. Enviaria mais encomendas. Voltaria a colecionar selos. Algumas portas de hotel, por mais chiques e amplas que sejam, também incomodam os ansiosos. A gente quer passar (ou girar) junto com outra pessoa e fica aquele patético vai-não-vai. Portas giratórias de bancos espantam os bandidos, eu sei. Mas somos nós que ficamos realmente intimidados. Eles explodem a parede e dão um jeito de entrar.

Cueca

Eu penso nos constrangimentos que uma porta giratória pode provocar. E se alguém teve um dia difícil, insônia a noite passada e resolve surtar? Gostaria de entrar no banco, pagar uma conta e ir embora. Mas a porta giratória maltrata. A pessoa não tem mais o que vasculhar nos bolsos, colocou tudo naquela caixinha transparente e a porta segue travando. Tenta de novo. Mais uma vez. Nada. É pra acabar com a paciência de qualquer um.

Foi o que aconteceu em Cuiabá, Mato Grosso. Depois da quinta tentativa de entrar no banco, um homem ficou só de cueca pra conseguir passar na porta. Ele não foi o único, tempos atrás uma mulher ficou de calcinha e sutiã na entrada de outro banco. Calma lá!! Se uma porta giratória te tirar do sério, respira fundo. Por via das dúvidas, deixa sempre à mão um chocolate pra comer (santo açúcar relaxante). E que o guarda controlando tudo atrás da porta tenha piedade de nós.