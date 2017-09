Magali Moraes e o 2018 que já vem aí

Coluna da Maga 29/09/2017 | 10h00 Atualizada em

Agora é oficial. Acabou o ano. Essa é a última coluna de setembro. A gente se distraiu com as migalhas do cotidiano, não viu o calendário acelerar feito louco e semana que vem já é outubro. Pois é. Nos pegaram de surpresa. Daqui a três meses, estaremos colocando o espumante pra gelar e separando o look branco. O Natal será lembrado pelas sobras de peru na geladeira. Não sei você, mas preciso de um tempinho pra me organizar antes que chegue 2018.

Nem falo da parte prática da coisa, isso a gente dá um jeito. Me refiro às grandes resoluções de Ano-Novo, sabe aquelas? A tal lista de metas que a gente se propõe a realizar a cada recomeço. E, apesar da empolgação inicial, acaba desistindo logo depois. Pessoas gastam meses e meses preparando um casamento, uma viagem, uma mudança de casa ou de cidade. E ninguém se prepara com a devida importância pra virada de ano. Mal os fogos de artifício estouram no céu, a vida retoma e adeus resoluções.

Prioridade

Topa fazer diferente? Ainda temos três meses pra ajeitar a casa e a alma. O que não depende de ninguém, só de você, pra colocar em prática? Ser uma pessoa mais tolerante? Mais gentil com os outros e principalmente com você mesmo? Voltar pra academia pode ser a pontinha do iceberg. Exercitar o otimismo dá outro tipo de musculatura. Se fortalecer contra o mau humor dos outros. Achar mais tempo livre pra fazer o que gosta. Aliás, nessa lista de resoluções eu daria prioridade pra tudo que significar mais saúde. Física e mental.

Quando a gente planeja, aumentam as chances de dar certo. Esses 90 dias, se bem aproveitados, podem ser um tempão decisivo. É por isso que antecipei esse assunto. Pra te alertar. Porque quero te ver cada vez melhor. Vai pensando nisso com carinho. Uma resolução já tá de bom tamanho. Desde que seja algo que te faça sorrir só de imaginar. Estou aqui, pensando na minha. 2018, te prepara porque vou fazer o tema de casa! Vamos?