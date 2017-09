PIS/Pasep 2015: consulta pode ser feita por aplicativo e pela internet

Abono salarial 26/09/2017 | 09h36 Atualizada em

O Ministério do Trabalho (MTB) lançou um aplicativo para celulares para a consulta ao saque do Abono Salarial do PIS/Pasep – Ano Base 2015. Segundo levantamento da Coordenação do Abono Salarial do MTB, mais de 1,46 milhão de pessoas ainda não sacaram os recursos disponíveis, que chegam a R$ 1,018 bilhão. Para trabalhadores do Rio Grande do Sul, são 60 milhões.

O prazo para os saques, que terminaria no dia 30 de junho, foi prorrogado e vai até 28 de dezembro deste ano. O aplicativo "Consulta Abono Salarial – Ministério do Trabalho" está disponível para o sistema operacional Android, e pode ser baixado na Playstore. A consulta individual também pode ser feita neste link.

O volume já retirado, contando todo o calendário de pagamento, iniciado em 2016, chega a R$ 15,99 bilhões. Foram beneficiados 24,26 milhões de trabalhadores, o equivalente a 93,98% do total previsto.

Tem direito ao dinheiro quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).