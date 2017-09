PIS/Pasep dos idosos: como deve ser o calendário de pagamentos

Dinheiro na mão 28/09/2017 | 10h50 Atualizada em

O saque do PIS/Pasep para idosos deve começar no dia 13 de outubro e os primeiros a receberem os recursos devem ser os cotistas com mais de 70 anos. No mês seguinte, novembro, será a vez dos aposentados. Homens a partir de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos poderão sacar em dezembro. Estas informações sobre o calendário são do jornal O Globo. O Ministério do Planejamento ainda não fez a divulgação oficial.

A medida provisória que libera o saque, anunciada no mês de agosto, vai beneficiar 8 milhões de idosos que poderão sacar os recursos atualmente depositados no Fundo. O governo federal prevê resgates de R$ 15,9 bilhões.

O programa de saques será operado pela Caixa Federal e Banco do Brasil. Idosos que já têm conta nessas instituições devem ter o depósito direto na conta.