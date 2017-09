PIS/Pasep dos idosos: pagamentos começam no dia 19 de outubro

Dinheiro na mão 28/09/2017 | 10h50 Atualizada em

O saque do PIS/Pasep para idosos começará no dia 19 de outubro e os primeiros a receberem os recursos serão os cotistas com mais de 70 anos. A partir de 17 de novembro, será a vez dos cotistas aposentados receberem. E em 14 de dezembro serão disponibilizados os recursos para todos os demais.

O calendário foi divulgado na tarde desta quinta-feira (28), em entrevista no Palácio do Planalto do ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

Serão beneficiados homens com 65 anos ou mais e mulheres com 62 anos ou mais. Na regra anterior, tinham acesso ao dinheiro somente idosos a partir de 70 anos. No caso de cotistas falecidos, os herdeiros terão direito aos recursos do PIS/Pasep. Em junho de 2016, o saldo médio por cotista do PIS/Pasep era de R$ 1.187. A maioria dos cotistas possuía ao menos R$ 750 a ser resgatado.

Leia mais

Mais velhos terão prioridade para sacar dinheiro do PIS/Pasep liberado para idosos

Autorizado saque do PIS/Pasep por mais idosos e R$ 1,2 bi vem para o RS



A medida provisória que libera o saque, anunciada no mês de agosto, vai liberar R$ 15,9 bilhões a cerca de 7,8 milhões de idosos. O programa de saques será operado pela Caixa Federal e Banco do Brasil. Idosos que já têm conta nessas instituições devem ter o depósito direto na conta. Para os demais bancos, a transferência não terá custos.

Confira o calendário para saque:

Pessoas 70 anos ou mais: saques a partir de 19 de outubro

saques a partir de 19 de outubro Aposentados: saques podem ser feitos a partir de 17 de novembro

saques podem ser feitos a partir de 17 de novembro Homens com 65 anos ou mais e mulheres com 62 anos ou mais que não são aposentados: saques a partir de 14 de dezembro

Não há data limite para o saque dos recursos.

que dos recursos.