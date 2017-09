Prazo para pedir desconto ou isenção na inscrição para o vestibular 2018 da UFRGS termina hoje

Educação 28/09/2017 | 09h35 Atualizada em

Termina nesta quinta-feira (28) o prazo para pedir desconto ou isenção de pagamento da inscrição no vestibular 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O edital referente ao Programa de Concessão de Benefícios, que regula o desconto de 50% ou isenção total do pagamento, está disponível na página da Comissão Permanente de Seleção (Coperse/UFRGS).

Os candidatos podem encaminhar a solicitação até as 23h59min desta quinta, neste site da Ufrgs. Quem não tem computador com acesso à internet pode usar os equipamentos disponíveis na Coperse, até as 17h desta quinta-feira, na Rua Ramiro Barcelos, 2.574, Portão K – Campus Saúde, em Porto Alegre.

Já os documentos exigidos devem ser enviados pelos Correios ou entregues na Coperse até o dia 29 de setembro. Cada candidato pode solicitar somente um benefício.

Quem tem direito

O desconto de 50% é oferecido para estudantes que concluíram em anos anteriores ou estão concluindo em 2017 o Ensino Médio integralmente em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola da rede privada.

Já o benefício de isenção do pagamento é para quem, além de ter concluído ou estar concluindo o Ensino Médio integralmente em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola da rede privada, comprove renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 1.405,50).