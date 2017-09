Saiba como se inscrever para curso gratuito de capacitação em telefonia móvel

Qualificação profissional 26/09/2017 | 14h15 Atualizada em

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto Alegre oferece 40 vagas para o curso técnico gratuito em instalação de sistema de celular. Para se candidatar, é necessário ser maior de 18 anos, ter Ensino Médio, conhecimento intermediário do pacote Office, conhecimento nas áreas elétrica e eletrônica ou experiência na área de telefonia fixa (IRLA, ADSL).

Para concorrer a uma das vagas, é preciso comparecer à agência do Sine que fica na esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá, no Centro de Porto Alegre, para entrevistas. Elas serão realizadas na quarta-feira (27), a partir das 13h30min, na quinta-feira (28), a partir das 8h30min, e na segunda-feira (2), a partir das 13h30min. É bom destacar que as vagas podem ser preenchidas já no primeiro dia de entrevistas. Então, é bom se adiantar.

O curso terá duração de sete dias úteis. O cronograma ainda não foi divulgado. É necessário levar comprovação de qualificação ou experiência na área (cursos profissionalizantes ou carteira de trabalho).

Veja detalhes da formação



Conteúdo do curso

Apresentação das tecnologias de telefonia (2G, 3G, 4G e TX básico).

Leitura e interpretação de um PPI (Projeto Preliminar de Instalação).

Padrões e instruções de instalação de rádio bases em geral.

Processos de recebimento de materiais e noções dos materiais de instalação.

Modelos de documentação das instalações.

Processos de logística reversa.

Conhecimentos básicos que o curso oferece