Saiba o que fazer quando o aplicativo de transporte não encerra a corrida no fim do trajeto

Ao mesmo tempo em que os aplicativos de transporte oferecem alternativa de deslocamento nas cidades, também podem tirar o sono dos passageiros. Entre as situações que mais assustam está uma que mexe no bolso: o não encerramento da corrida depois que o passageiro desce do veículo. Sites com reclamações de usuários têm diversos relatos sobre este assunto.

Quando isso ocorre, o valor da viagem é imprevisível. Vai depender de quanto tempo o motorista levará para perceber o problema e terminar a corrida, fechando o valor final a ser pago. Aplicativos como Uber, Cabify e 99 Pop reconhecem que o problema pode ocorrer, mas afirmam se tratar de situação excepcional. As empresas não têm estimativa de quantas vezes este erro ocorreu nos últimos meses.

A reportagem também ouviu os aplicativos Femini Driver e Venuxx, exclusivos para mulheres.

Promessa de estorno imediato do dinheiro

Todos garantem que, comprovada a cobrança equivocada, os valores são estornados para o cliente de forma imediata. Para tal, cada empresa pede que o passageiro relate a situação por meio dos próprios smartphones ou nos canais de atendimento oficiais. Cada caso passa por análise, com as informações do GPS, para excluir a possibilidade de má-fé por parte de quem fez a queixa.

As empresas reforçam que a orientação aos condutores dos aplicativos é concluir a viagem no aplicativo assim que se chegar ao destino, ainda antes do passageiro desembarcar. O cliente também recebe um aviso sobre o fim da corrida no celular. As empresas recomendam ainda que o passageiro confirme com o motorista, antes de descer do veículo, que a corrida foi encerrada.

As orientações dos aplicativos para viagens não encerradas





99 Pop

– Destaca que está trabalhando em uma ferramenta para automatizar a finalização da corrida.

– Em caso de cobrança errada, o passageiro pode acessar a Central de Atendimento pelo menu do aplicativo ou neste link direto e enviar solicitação de análise de reembolso.

– Há duas alternativas para o reembolso: estorno na fatura do cartão de crédito em até 60 dias ou cupom de desconto que pode ser usado na próxima corrida.

Cabify

– Em caso de cobrança indevida, o atendimento é no aplicativo: o usuário deve abrir o menu de opções e clicar em "Contato".

– Neste campo, o usuário informa o tipo de problema e preenche um formulário, que será respondido pela empresa.

– Outro caminho é acessar o Centro de Ajuda no siteda Cabify.

Femini Driver

– O cliente recebe notificação por mensagem SMS e por e-mail sobre a corrida finalizada.

– Caso ocorra cobrança errada, a cliente deve responder pelo mesmo e-mail alegando o problema.

– Confirmado o equívoco, a empresa promete fazer o estorno de todo o valor e solicita permissão para fazer nova cobrança, desta vez, do valor correto.

Uber

– Em caso de cobrança indevida, o usuário deve acessar o menu do app em "Suas Viagens" e selecionar a viagem.

– Deve clicar em "Preço e Taxas" e, depois, em "Meu local de partida ou destino estava errado".

– O aplicativo vai abrir um campo para escrever o relato e solicitar o estorno.

Venuxx

– Em caso de cobrança indevida, dentro do app é possível relatar o problema.

– Comprovada a irregularidade, promete estornar o valor automaticamente.