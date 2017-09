Senac oferece serviços de beleza de graça: veja como se inscrever

Barbada 25/09/2017 | 13h31

As escolas do Senac Saúde e Centro Histórico, em Porto Alegre, de Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Taquara e Viamão estão com a agenda aberta para serviços como cortes de cabelo masculino e feminino, coloração, hidratação, escova, penteados, design de sobrancelhas e depilação.

Os atendimentos são gratuitos e realizados pelos alunos das unidades, sob a supervisão dos seus coordenadores.

Os agendamentos devem ser feitos pelo site das escolas – nos links indicados abaixo, há uma chamada para o agendamento de serviço gratuito. Outras informações pelo telefone 4002-6030.

Senac Centro Histórico de Porto Alegre: corte masculino e barba. Clique aqui

Senac Canoas: manicure, depilação e tratamento facial para o envelhecimento. Clique aqui

Senac Gravataí: corte, escova, hidratação, coloração, manicure e pedicure. Clique aqui

Senac Novo Hamburgo: embelezamento de mãos e pés. Clique aqui

Senac São Leopoldo: design de sobrancelha, manicure, pedicure e escova. Clique aqui

Senac Saúde de Porto Alegre: atendimento de podologia. Clique aqui

Senac Viamão: corte de cabelo masculino, barba, design de sobrancelhas. Clique aqui

Senac Taquara: manicure, pedicure e corte de cabelo. Clique aqui