Trocas do kit Cozinha Prática serão retomadas no dia 3 de outubro

Junte & Ganhe 29/09/2017 | 16h07 Atualizada em

Na próxima terça-feira (3), serão retomadas as trocas do kit Cozinha Prática, composto por panela e frigideira antiaderente, colher e espátula. As trocas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e serão exclusivas para quem deixou o seu nome em lista de espera.

Saiba tudo sobre as promoções do Diário Gaúcho

No período de 3 a 9 de outubro, as trocas ocorrerão para os moradores de Porto Alegre e Região Metropolitana. Entre 5 e 11 de outubro, para os moradores do Interior.

Atenção: só poderão retirar o kit os leitores que estiveram num ponto de trocas até o dia 1° de setembro e deixaram o seu nome na lista de espera. A retirada ocorrerá no mesmo ponto de troca onde foi deixado o nome na lista.