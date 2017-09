Trompetista de Alvorada participará de concerto com a Ospa

Superação 29/09/2017 | 10h23 Atualizada em

No próximo dia 1º de outubro, Renato Oliveira, 19 anos, o jovem trompetista de Alvorada que está promovendo uma campanha de financiamento coletivo para estudar música da Bélgica, realizará outro sonho: ele tocará ao lado da Orquestra da Ospa, no Concerto Primavera, com entrada franca, no Jardim Botânico de Porto Alegre a partir das 18h.

A oportunidade foi conquistada depois de ele ser um dos vencedores da 3ª Seleção Interna da Escola da Ospa, da qual ele faz parte desde 2015. Renato integrará o time dos trompetes da Ospa, ao lado de seu professor, o trompetista Tiago Linck.

— Estou muito feliz em tocar ao lado de grandes talentos. Uma oportunidade única — conta o jovem, que tem ensaiado diariamente para a apresentação.

Etapas

Para ser um dos escolhidos, o jovem precisou passar por duas etapas. Na primeira, quando podia escolher a peça acompanhada de piano, tocou Andante Allegretto, de Guillaume Balay. Na segunda fase, apresentou trechos de obras de Ravel, Korsakov e Respighi, e ainda executou uma partitura desconhecida, a chamada leitura à primeira vista. Três alunos da classe de trompete acabaram selecionados. Renato foi um deles.

Fundada em 1972, a Escola de Música da Ospa — Conservatório Pablo Komlós promove formação musical gratuita, voltada para músicos de orquestra, oferecendo oportunidade de profissionalização na área. Grande parte dos instrumentistas que hoje integram a Ospa estudaram na instituição. Hoje, a escola atende 200 alunos. O conservatório conta com grupos orquestrais e com um coral, e com um projeto de inserção social chamado Escola da Ospa na Comunidade, que já levou recitais de alunos a mais de 50 instituições de assistência social e de saúde.

Renato mora no Bairro Umbu, em Alvorada Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Vaquinha para ir à Bélgica

Enquanto segue na Escola da Ospa, Renato mantém até novembro uma campanha na internet e conta com a solidariedade para concretizar os estudos durante oito meses na Bélgica. Pelos cálculos, são necessários mais de R$ 30 mil para que o jovem possa cursar as aulas no conservatório de música International Brass Studio, a convite do professor e trompetista belga Dominique Bodart, que o conheceu durante quatro aulas oferecidas por ele em Porto Alegre, em abril deste ano. Até a manhã de 29 de setembro, haviam sido arrecadados R$ 17,5 mil. O dia do convite, aliás, é considerado pelo jovem como o mais feliz de sua vida até agora.

Apaixonado pela música Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Colabore

* Para saber mais sobre a campanha, acesse o link bit.ly/renatonabelgica .