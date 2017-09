Varejo: site reúne 3 mil vagas no Rio Grande do Sul, com salário de até R$ 16 mil

Há vagas 22/09/2017 | 11h05 Atualizada em

Quase 3 mil vagas de emprego no varejo do Rio Grande do Sul estão abertas no site Adzuna. O levantamento foi feito para a coluna Acerto de Contas, em parceria com a Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo (AGV).

Uma notícia melhor ainda é que, apesar da proximidade do fim do ano, a grande maioria das vagas é efetiva. Apenas 5% dos postos de trabalho anunciados são para contrato temporário.

Onde?

O levantamento também identificou as empresas e as cidades com maior número de vagas no Rio Grande do Sul. As lojas são Riachuelo (82), Centauro (35), Walmart (17), Renner (26) e Polishop (10). Já os locais com mais oportunidades são Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Caxias do Sul e Novo Hamburgo.

Quanto?

A média salarial paga pelo varejo gaúcho fica em R$ 1.812. No entanto, há vagas com remuneração muito maior. Veja as posições que mais pagam, conforme o site Adzuna:

Diretor Comercial - R$ 16 mil

Gerente de loja R$ - 5 mil a R$ 10 mil

Gerente de supermercado - R$ 5 mil a R$ 8 mil

Análise

A AGV avalia que a maioria das vagas abertas estão nos segmentos de vestuário e calçados, além do automotivo, o que inclui concessionárias e autopeças. Há ainda oportunidades em lojas de eletrodomésticos e eletrônicos, material para construção, farmácias e supermercados.

Segundo a AGV, tirando as funções de gerência e cargos de confiança, nem sempre o Ensino Superior é exigido, mas alguns requisitos são imprescindíveis para que os candidatos tenham sucesso no varejo. Dados compilados das vagas anunciadas para o setor na Adzuna mostram que os contratantes mais procuram os seguintes requisitos e qualificações em candidatos: facilidade para negociação, capacidade investigativa, comunicação assertiva, competitividade, ser atencioso e prestativo.

