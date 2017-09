Você sabia que o consumidor tem direito a troca imediata de celular com problema?

Seu direito 26/09/2017 | 11h48 Atualizada em

Você sabia que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) tem o entendimento de que o celular é um produto essencial. Significa que, se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor pode exigir a troca imediata por outro de mesmo modelo, a devolução do valor pago ou ainda o abatimento proporcional no preço na aquisição de outro.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), o direito está no Código de Defesa do Consumidor (CDC): quando o produto é essencial, não se aplica o prazo de 30 dias para a resolução do problema.

O consumidor pode exigir a solução imediata na loja onde comprou o aparelho ou no seu fabricante, pois, segundo o CDC, os fornecedores têm responsabilidade solidária. Caso a resposta não seja satisfatória, o consumidor pode procurar o Procon de sua cidade, que poderá multar a empresa que descumprir a determinação.

Onde reclamar se não tiver o pedido atendido