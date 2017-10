50 vagas no Sine de Sapucaia do Sul nesta quarta-feira

Emprego 03/10/2017 | 18h30 Atualizada em

Estão abertas 50 vagas para o cargo de operador de máquinas em uma empresa de Porto Alegre. A seleção será feita pelo Sine de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. As entrevistas acontecem nesta quarta-feira (4), a partir das 9h, na Secretaria Municipal do Trabalho e Economia Solidária (Avenida Assis Brasil, 47, Centro, Sapucaia do Sul).

Leia mais

Concursos públicos com inscrições abertas: são mais de 600 vagas

Trensurb abre concurso com salário de até R$ 7 mil

Coca-Cola abre 110 vagas de emprego em Porto Alegre



É necessário ter ensino médio completo, experiência mínima de seis meses e conhecimento em metrologia. Para a seleção, na quarta-feira (4), interessados devem levar currículo e carteira de trabalho.