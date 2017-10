500 vagas temporárias no RS: veja como se candidatar

Há vagas 03/10/2017 | 09h29 Atualizada em

Empresa norte-americana de recrutamento, ManpowerGroup está com 500 vagas de trabalho temporário no Rio Grande do Sul. Nesta época, aumenta a procura com a proximidade das festas de fim de ano. No ano passado, foram 368 vagas abertas.

Segundo a empresa, são oportunidades para as seguintes funções: ajudante de vendas, promotor, auxiliar de expedição, operador de caixa, operador de loja, auxiliar de limpeza, fiscal de prevenção e perdas, empacotador e repositor. A remuneração parte de R$ 1,2 mil, com vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida.

Para se candidatar, é preciso cadastrar o currículo no site www.manpowergroup.com.br. No país todo, a empresa tem cerca de 6 mil vagas de trabalho temporário para o fim de ano.

Em projeção feita para a coluna Acerto de Contas, a Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo estimou a criação de 5,2 mil vagas temporárias no Rio Grande do Sul. É o primeiro aumento de contratações desde 2013. Depois, a abertura de postos de trabalho foi congelada pela crise.

