Atividades na Redenção marcam o Dia do Idoso

Uma programação especial na Redenção marcou a data que celebra a criação do Estatuto do Idoso, em vigor desde 1º de outubro de 2003, e o começo das comemorações do mês de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso de Porto Alegre. Atrações como dança, ginástica, massagem, verificação de glicose e pressão arterial e pintura especial para o rosto atraíram centenas de participantes durante todo o domingo.

Debruçada sobre uma cadeira de shiatsu, a administradora de empresas aposentada Núbia Souza dos Santos, 73 anos, do Bairro Aparício Borges, descarregou o estresse com uma massagem gratuita, atividade que não pratica com frequência. Antes, já tinha conferido a glicose. Ao fim da sessão de 15 minutos, Núbia saiu sorridente, contando que as mais de sete décadas já vividas não foram suficientes para se sentir "idosa":

— Aproveito da vida tudo o que ela pode me oferecer. Sigo me sentindo jovem, apesar de algumas limitações físicas.

Integrante do bloco Girassol, formado por cerca de 50 participantes da Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, entidade que também ofereceu diferentes atividades no parque, a revendedora Sandra Palhares, 66 anos, aproveitou para fazer uma pintura especial no rosto que combinasse com o arranjo de flores sobre a cabeça. Vestindo uma fantasia preparada especialmente para o grupo participar do evento, Sandra confessa ser da turma que não para um segundo: faz dança latina, dança afro, vai ao teatro uma vez por semana, pratica atividades esportivas e está sempre disposta ao próximo evento.

— Posso dizer que depois dos 60 anos é que comecei a viver de verdade. Ganhei novos amigos e estou em todas. Considero o nosso dia todos os dias — resumiu, prometendo participar das atividades destinadas aos idosos, na Capital.

Grupos de idosos participaram da programação Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Ciclo de atividades

Ao longo do mês de outubro, o ciclo de atividades para os idosos terá programação intensa, realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, com o apoio do Conselho Municipal do Idoso, do Fundo Municipal do Idoso e de parceiros. O objetivo é promover o protagonismo do idoso em atividades sociais, culturais e de promoção dos direitos e prevenção da violência. A iniciativa, segundo a Secretaria, pretende facilitar o acesso dos idosos a atividades e linguagens culturais diversas: cinema, audiovisual, dança, artes, artesanato, música e a grupos culturais.

Confira a programação em Porto Alegre até 8 de outubro

Dia 2/10

Evento: oficina de ritmos

Local: Sinapers

Hora: 10h30min

Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 410, sala 925

Evento: oficina de ritmos

Local: Grupal

Hora: 14h

Endereço: Rua dos Andradas, 1332

Evento: oficina musical

Local: Sinapers

Hora: 14h

Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 410, sala 925

Evento: oficina yoga

Local: Grupal

Hora: 15h

Endereço: Rua dos Andradas, 1.332, Centro

Evento: abertura do mês do idoso — roda de samba

Local: Asilo Padre Cacique

Hora: 15h

Endereço: Avenida Padre Cacique, 1.178, Bairro Menino Deus

Dia 3/10

Evento: programa de auditório "Pensando em Você"

Local: Anapps

Hora: 14h

Endereço: Rua dos Andradas, 1.512, Centro

Evento: dança circular

Local: Grupal

Hora: 14h

Endereço: Rua dos Andradas, 1.332, Centro

Evento: Tai Chi Chuan

Local: Grupal

Hora: 15h30min

Endereço: Rua dos Andradas, 1.332 - Centro

Dia 4/10

Evento: ginástica chinesa (com fisioterapeuta Luize Fachin)

Local: Centro de Saúde Modelo

Hora: 8h30min

Endereço: Rua Jerônimo de Ornelas, 55

Evento: oficina de ritmos

Local: Sinapers

Hora: 10h

Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 410, sala 925

Evento: oficina de dança cigana

Local: Sinapers

Hora: 14h

Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 410, sala 925

Dia 5/10

Evento: oficina de ritmos

Local: Sinapers

Hora: 10h

Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 410, sala 925

Evento: palestra sobre mobilidade urbana

Local: Restaurante Popular

Hora: 10h

Endereço: Rua Santo Antônio, 64, Bairro Floresta

Evento: Oficina de Dança do Ventre

Local: Sinapers

Hora: 10h30min

Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 410, sala 925

Dia 6/10

Evento: debate — Direito dos Idosos

Local: Câmara Municipal de Porto Alegre

Hora: 10h

Endereço: Avenida Loureiro da Silva, 255

Dia 7/10

Evento: Sarau Poético Literário — comemoração do mês do idoso

Local: Asmoji

Hora: 17h

Endereço: Rua Engenheiro Ary de Abreu Lima, 390, Jardim Ipiranga

Dia 8/10

Evento: apresentação de dança

Local: Asilo Padre Cacique

Hora: 14h

Endereço: Avenida Padre Cacique, 1.178, Bairro Menino Deus