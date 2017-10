Confira dicas para organizar as finanças para os reajustes na mensalidade escolar

Seu bolso 03/10/2017 | 18h22

O reajuste nas mensalidades das escolas privadas deve ser divulgado nas próximas semanas. A expectativa do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe-RS), que representa os estabelecimentos, é de que, por causa do recuo da inflação, o percentual de reajuste seja menor do que o aplicado em 2017, que foi de 11,5%.

Mas qualquer aumento é importante no cenário de crise financeira que o país enfrenta. Por isso, para fazer este valor a mais entrar no seu orçamento, confira as dicas elaboradas pelo doutor em Educação Financeira e presidente da Dsop Educação Financeira Reinaldo Domingos:

1. Situação financeira da família

É importante que a família faça um diagnóstico financeiro para saber em qual situação se encontra.

Se for de endividamento ou inadimplência, é hora de rever todos os gastos para priorizar a continuidade dos filhos na escola.

É preciso também traçar um planejamento financeiro para 2018, considerando o valor reajustado da matrícula.

2. Desejo da criança

É importante sentar e conversar com as crianças e jovens para saber se gostam da escola atual e se querem continuar.

Uma mudança indesejada para tentar economizar pode comprometer até mesmo o rendimento escolar, já que teriam que se readaptar a um novo ambiente e novas pessoas.

3. Gastos adicionais

Nesse processo de planejamento para 2018, é importante considerar despesas intrínsecas à rotina escolar, como uniforme, lanche, material, eventuais passeios, transporte etc.

4. Negociação com a escola

Se preciso, é recomendável marcar uma reunião com o diretor, explicando a situação e ajustando o que pode ser feito para viabilizar a permanência.

Muitas vezes, se perde oportunidades por falta de tentativa.

Pode-se obter, por exemplo, uma bolsa, um desconto, mesmo que temporário, uma isenção da matrícula ou mesmo uma condição especial para pagar as mensalidades.

