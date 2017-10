Prazo de habilitação ao desconto do IPVA 2018 vence no fim do mês

Tem carro? 04/10/2017 | 10h20 Atualizada em

Contribuintes cadastrados no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), do governo do Estado, têm até o dia 31 de outubro para atingir o mínimo de 100 notas fiscais, com a inscrição do CPF na hora da compra, e, desta forma, se habilitar ao desconto máximo sobre o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de 2018. Para quem participa do programa Bom Cidadão, o abatimento pode alcançar 5% sobre o valor do imposto.

Para quem não cadastrar 100 notas até 31 de outubro, o valor do desconto é menor:

De 1 a 40 notas: desconto de 1%

De 41 a 99 notas: desconto de 3%

100 notas ou mais: benefício máximo de 5%

No calendário do IPVA de 2016, 663.520 contribuintes usaram os descontos do programa Bom Cidadão, conforme o governo do Estado. Para quem não é cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha, é preciso acessar este site.