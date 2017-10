Sai edital do vestibular 2018 da UFRGS: inscrições começam no dia 18

Ensino Superior 04/10/2017 | 10h59 Atualizada em

Foi divulgado nesta quarta-feira (4) o edital do concurso vestibular 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Confira o documento neste link da Comissão Permanente de Seleção (Coperse).

As provas vão ser realizadas entre os dias 7 e 10 de janeiro de 2018, nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves e Imbé/Tramandaí. A universidade oferece 4.017 vagas em 89 cursos de graduação. O número de vagas corresponde a 70% do total de 2018 – as demais 30% são destinadas ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Como fazer a inscrição

As inscrições custam R$ 125 e poderão ser feitas somente neste site da Ufrgs, entre os dias 18 de outubro e 6 de novembro. A Coperse disponibiliza computadores para as inscrições na Rua Ramiro Barcelos, 2.574, Portão K, bairro Santa Cecília, em Porto Alegre, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 17h.

Na inscrição, é preciso informar a opção pelo uso ou não do resultado obtido nas provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2017 para o cálculo do argumento de concorrência. Do total de vagas, 50% são destinados ao Acesso Universal e os outros 50% são reservados ao Programa de Ações Afirmativas, voltado aos egressos do sistema público de Ensino Médio.