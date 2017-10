Saiba como ajudar as famílias atingidas pela chuva

Estragos 02/10/2017 | 10h44 Atualizada em

O forte temporal que atingiu o Estado neste domingo (1º) afetou 21 municípios, conforme relatório divulgado nesta segunda-feira (2) pela Defesa Civil. Ijuí e Montenegro foram as cidades mais afetadas. Cada uma teve 300 casas destelhadas. Foram atingidas 975 residências no Estado, mas este número deve aumentar porque não contabiliza as cidades de Porto Alegre e Santo Ângelo.

A Defesa Civil informa que acompanha a situação em conjunto com os municípios, oferecendo ajuda aos órgãos de segurança das localidades atingidas. Qualquer informação ou pedido de auxílio podem ser encaminhados pelo telefone 199.

Confira onde fazer doações para as pessoas que sofreram perdas com o temporal:

Secretaria Municipal da Segurança (Avenida Padre Cacique, 708), em Porto Alegre

- Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

- Aceita doações de material de limpeza, de alimentos não perecíveis e de lonas

Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) (Avenida Ipiranga, 310), em Porto Alegre

- Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h e das 14h às 17h

- Aceita doações de colchão, alimentos, lonas, cesta básica, telhas, material de construção, roupas, cobertores

Central de Doações do Estado (Avenida Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre

- Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

- Aceita doações de alimentos não perecíveis, cobertores e colchões

Material de construção e lona

- Para fazer estas doações, ligue para a Defesa Civil do Estado, nos telefones 3221-7098 ou 199.