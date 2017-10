Trocas do kit Junte & Ganhe Cozinha Prática são retomadas nesta terça-feira

Para lista de espera 03/10/2017 | 10h00 Atualizada em

Recomeçam nesta terça-feira (3) as trocas do Junte & Ganhe Cozinha Prática, exclusivamente para quem deixou o nome em lista de espera. O kit, que fez muito sucesso entre os leitores do Diário Gaúcho, é composto por uma panela antiaderente, com 20cm de diâmetro e tampa de vidro, uma frigideira antiaderente com 18cm de diâmetro, além de uma colher e uma espátula que não riscam.

De hoje até o dia 9 de outubro, as trocas ocorrerão para os moradores de Porto Alegre e Região Metropolitana. Entre 5 e 11 de outubro, para os moradores do Interior. Sempre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Mas atenção: só poderão retirar o kit aqueles leitores que estiveram num ponto de troca até o dia 1° de setembro e deixaram o seu nome na lista de espera.

A retirada ocorrerá no mesmo ponto de troca onde foi deixado o nome na lista.

Além de lindas e decorativas, a panela e a frigideira, ambas na cor vermelha, dão aquele destaque tanto no fogão quanto na sua mesa.