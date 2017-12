1,9 mil vagas para estágio e aprendizagem: veja como fazer sua inscrição

Entrada no mercado de trabalho 01/12/2017 | 14h10 Atualizada em

Tem boa oportunidade para jovens estudantes: 1.969 vagas de estágio e aprendizagem pelo Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS). Para se candidatar, é necessário se cadastrar neste site do CIEE-RS ou em uma das unidades de atendimento da entidade – veja a lista de endereços neste link. Veja detalhes das vagas:

Estágio

- Vagas: 1.689, das quais 1.064 são em Porto Alegre e Região Metropolitana

- Cursos com mais oportunidades: além do Ensino Médio, Administração, Direito, Pedagogia, Engenharia, Tecnologia da Informação, Educação Física

- Quem pode se candidatar: estudantes com idade a partir de 16 anos que estejam matriculados e frequentando o Ensino Médio, Técnico ou Superior

Jovem Aprendiz

- Vagas: 280 para o programa Aprendiz Legal, sendo 66 em Porto Alegre

- Quem pode se candidatar: estudantes a partir de 14 anos