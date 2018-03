Atendimento do Sine Móvel em Porto Alegre é cancelado 

Centro Histórico 01/12/2017 | 16h42 Atualizada em

O atendimento do Sine Móvel, marcado para a próxima quarta-feira (6) no Centro Histórico de Porto Alegre, foi cancelado, conforme a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) comunicou na tarde desta sexta-feira (1º).

Leia mais

Coca-Cola anuncia vagas no RS: veja como se candidatar

1,9 mil vagas para estágio e aprendizagem: veja como se candidatar

Encceja: gabarito oficial do exame é divulgado



A Unidade Móvel do Sine seria estacionada na sede do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). Uma nova data para o evento será anunciada nos próximos dias.