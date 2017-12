Coca-Cola tem vagas no RS: veja como se candidatar

Emprego 01/12/2017 | 10h06 Atualizada em

Das 700 vagas que a Coca-Cola FEMSA Brasil, engarrafadora de produtos Coca-Cola, anunciou no Brasil, 27 delas são para o Rio Grande do Sul. Há oportunidades para promotor de vendas, pesquisador, engenheiro e executivo de contas, entre outras funções. Para se candidatar, é preciso fazer cadastro no site da empresa, neste link.

Os salários não foram informados. Veja os cargos e número de vagas abertas no Rio Grande do Sul:

Porto Alegre

Analista de informações sênior (1), assistente de administração de pessoal (1), assistente social (1), auxiliar de almoxarifado (1), coordenador de marketing (1), encarregado de almoxarifado (1), engenheiro de segurança do trabalho (1), executivo de vendas (2), líder de campo (1), pesquisador (1) e promotor de vendas (9)

Canoas

Promotor de vendas (1)

Guaíba

Promotor de vendas (1)

Tramandaí

Promotor de vendas (2) e vendedor (3)

