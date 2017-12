Concursos públicos: veja a lista de seleções com inscrições abertas

Espaço do Trabalhador 04/12/2017 | 04h00 Atualizada em

As inscrições estão abertas para diversos concursos no Estado. Entre as novidades da semana, as seleções das prefeituras de Campinas do Sul, Capão do Cipó, Feliz, Sananduva, Santo Ângelo e São José do Inhacorá.

Com o prazo no final, estão os concursos da Câmara de Cerro Largo, Hospital de Clínicas e Universidade Federal de Ciências da Saúde, que aceitam inscrições até o fim desta segunda-feira (4).

Câmara Municipal de Vereadores de Cerro Largo

Cargos e vagas: servente (1+CR), recepcionista (1+CR) e contador legislativo (1+CR)

Nível: fundamental a superior

Salário: de R$ 1.418,40 a R$ 2.836,80

Prazo: 4 de dezembro

Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 100

Prova: 7 de janeiro de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Comusa - Serviço de água e esgoto de Novo Hamburgo

Cargos e vagas: agente de leitura e apoio (7+CR) e agente administrativo (CR)

Nível: fundamental (agente de leitura) e médio (agente administrativo)

Salário: R$ 1.553,11 (agente de leitura) a R$ 2.020,91 (agente administrativo)

Prazo: 20 de dezembro

Taxa de inscrição: R$ 45 (agente de leitura) e R$ 65 (agente administrativo)

Prova: 21 de janeiro de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Cargos e vagas: arquiteto, biólogo, biomédico ou farmacêutico-bioquímico (banco de multitecidos), enfermeiro I (Onco-Hematologia Adulto e Pediátrica), engenheiro I (engenharias civil e mecânica). Todas as vagas são para cadastro reserva.

Nível: superior

Salário: de R$ 5.652,46 a R$ 6.280,50

Prazo: 4 de dezembro

Taxa de inscrição: R$ 105

Prova: 7 de janeiro de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Campinas do Sul

Cargos e vagas: assistente social (1), educador físico (1) e fisioterapeuta (2)

Nível: superior

Salário: de R$ 1.287,33 a R$ 2.250,19

Prazo: 15 de dezembro

Taxa de inscrição: R$ 104,70

Prova: 23 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Capão do Cipó

Cargos e vagas: agente de combate a endemias (1), médico PSF (1), médico pediatra (1), professor educação infantil (3), professor de história - anos finais do ensino fundamental (1), professor de língua portuguesa - anos finais do ensino fundamental (1) e psicólogo (1)

Nível: de fundamental a superior

Salário: de R$ 1.215,58 a R$ 13.083,36

Prazo: 11 de dezembro

Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 100

Prova: 14 de janeiro de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Esteio

Cargos e vagas: no nível fundamental incompleto, operador de máquinas (CR) e sepultador (CR). Fundamental completo: agente comunitário de saúde (CR). Nível médio completo: auxiliar de farmácia (CR), educador social (CR), fiscal de licenciamento (CR), fiscal de meio ambiente (CR), fiscal de transporte (CR), fiscal sanitário (CR) e guarda municipal (CR). Nível técnico: técnico de contabilidade (CR) e técnico florestal (CR). Ensino Superior: analista administrativo (1), analista de logística (CR), analista de sistema (CR), enfermeiro assistencial (CR), médico cardiologista (1), médico clínico geral (1), médico comunitário 40h (CR), médico comunitário 20h (1), médico dermatologista (CR), médico do trabalho (1), médico gineco-obstetra (1), médico infectologista (CR), médico infectologista infantil (1), médico neurologista (1), médico neuro-pediatra (1), médico ortotraumatologista (1), médico pediatra (1), médico pneumologista (1), médico proctologista (CR), médico psiquiatra (1), médico psiquiatra infantil (1) e preparador físico (CR)

Nível: fundamental incompleto a superior

Salário: de R$ 1.298,64 a R$ 7.798,35

Prazo: 21 de dezembro

Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 105

Prova: 4 de março de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Fazenda Vilanova

Cargos e vagas: monitor educacional e social (2), motorista (CR), professor de educação artística (CR) e professor de inglês (1)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: de R$ 1.139,87 a R$ 1.770,15

Prazo: 7 de dezembro

Taxa de inscrição: de R$ 60 a R$ 150

Prova: 23 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Feliz

Cargos e vagas: agente de combate a endemias (CR), auxiliar de ensino (5), auxiliar de serviços gerais (1), assistente social (1), contador (CR), cirurgião dentista 20 horas (CR), cirurgião dentista 40 horas (CR), engenheiro civil (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico (CR), fiscal municipal (CR), médico (CR), médico perito (1), motorista (CR), operário (1), procurador (CR), psicólogo (1), técnico em segurança do trabalho (CR), técnico em eletrotécnica (1) e professor dos anos finais do ensino fundamental - língua inglesa (CR).

Nível: de fundamental a superior

Salário: de R$ 1.037,57 a R$ 8.134,18

Prazo: 26 de dezembro

Taxa de inscrição: de R$ 36,25 a R$ 108,75

Prova: 3 de fevereiro de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Pelotas

Cargos e vagas: procurador municipal (2)

Nível: superior

Salário: R$ 2.225,28 mais gratificações

Prazo: 11 de dezembro

Taxa de inscrição: R$ 160,75

Prova: 28 de janeiro de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Sananduva

Cargos e vagas: médico (1)

Nível: superior

Salário: R$ 13.064,91

Prazo: 11 de dezembro

Taxa de inscrição: R$ 100

Prova: 21 de janeiro de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Santiago

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (7)

Nível: fundamental

Salário: R$ 1.355,14

Prazo: 15 de dezembro

Taxa de inscrição: R$ 40

Prova: 4 de fevereiro de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Santo Ângelo

Cargos e vagas: assistente social (3), atendente de farmácia (4), enfermeiro (5), enfermeiro ESF (4), farmacêutico (5), médico (5), médico clínico geral plantonista (22), médico pediatra (2), médico psiquiatra (1), técnico em enfermagem (1), técnico em enfermagem ESF (5), técnico em radiologia (4) e advogado (2)

Nível: de médio a superior

Salário: de R$ 827,89 a R$ 4.017,01

Prazo: 7 de dezembro

Taxa de inscrição: de R$ 40 a R$ 70

Prova: 13 de janeiro de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de São José do Inhacorá

Cargos e vagas: agente educacional (1), professor de educação infantil 25 horas (2) e professor de educação infantil 40 horas (1)

Nível: de médio a superior

Salário: de R$ 1.645,42 a R$ 3.034,60

Prazo: 11 de dezembro

Taxa de inscrição: de R$ 69,10 a R$ 82,95

Prova: 20 de janeiro de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Tribunal de Justiça do RS

Cargos e vagas: juiz de direito substituto (90)

Nível: superior completo em direito, com pelo menos três anos de atividade

Salário: R$ 22.213,44

Prazo: 13 de dezembro

Taxa de inscrição: R$ 222

Prova: 11 de março de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Cargos e vagas: professor adjunto-A (6) e professor assistente (2)

Nível: mestrado a doutorado completo

Salário: o vencimento básico é de R$ 3.121,76, mas pode chegar a R$ 9.585,67, variando conforme a titulação e carga horária

Prazo: 4 de dezembro

Taxa de inscrição: de R$ 115 a R$ 260

Prova: a partir de 2 de janeiro de 2018, com data a ser divulgada

Edital e inscrições: clique aqui

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Cargos e vagas: professor adjunto A (4)

Nível: doutorado completo

Salário: R$ 9.570,41

Prazo: 11 de dezembro

Taxa de inscrição: R$ 239

Prova: data ainda não divulgada

Edital e inscrições: clique aqui