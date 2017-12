Prevenção ao câncer de pele marca início do Dezembro Laranja

Conscientização 01/12/2017 | 11h08 Atualizada em

O último mês do ano é dedicado à prevenção e conscientização sobre o câncer de pele. A campanha Dezembro Laranja busca orientar a população sobre os sinais da doença e como fazer a prevenção ou tratamento, quando necessário.

Neste primeiro sábado do mês, várias atividades estão programadas para Porto Alegre e Região Metropolitana. Confira:

Porto Alegre

- O que: orientações e conscientização sobre o câncer de pele

- Local e horário: das 10h ao meio-dia, no Grêmio Náutico União (Rua Quintino Bocaiúva, 500), na Associação Atlética do Banco do Brasil (Avenida Coronel Marcos, 1.000) e na Associação Leopoldina Juvenil (Rua Marquês do Herval, 280, Moinhos de Vento). Das 9h às 15h, no Hospital São Lucas da PUCRS (Avenida Ipiranga, 6.690)

Canoas

- O que: orientações e conscientização sobre o câncer de pele e mutirão gratuito para diagnóstico e divulgação de informações

- Local e horário: das 9h às 15h, orientações e conscientização. Das 8h às 10h, mutirão. No terceiro andar do Hospital Universitário da Ulbra (Avenida Farroupilha, 8.001)