Sine Móvel no Centro da Capital

A Unidade Móvel do Sine estará estacionada na sede do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), na Rua Voluntários da Pátria, 281, no Centro Histórico de Porto Alegre, na próxima quarta-feira (6), das 9h às 17h. No local, será possível encaminhar a carteira de trabalho e se candidatar a vagas de trabalho. Veja abaixo os documentos necessários para o atendimento:

Encaminhar carteira de trabalho: leve documento oficial de identificação civil, certidão original de nascimento ou de casamento original (conforme estado civil), CPF e comprovante de residência com CEP.

Segunda via da carteira de trabalho: apresente a carteira de trabalho anterior em condições de leitura de número e série. Se estas informações não estiverem visíveis, você pode buscá-las por meio de cópia da ficha de registro de empregado com carimbo do CNPJ da empresa, extrato do PIS/Pasep ou FGTS, requerimento do seguro-desemprego ou do termo de rescisão do contrato de trabalho homologado. Em caso de perda ou roubo, leve boletim de ocorrência policial e documento que conste o número anterior da carteira de trabalho.