Como é passar o Natal só entre mulheres

Que tal passar a noite de 24 de dezembro só entre mulheres? Há quase duas décadas, a técnica em Enfermagem Inajara Santos, 55 anos, do Bairro Teresópolis, distribui presentes a toda família dominada pelo sexo feminino. Sorridente e incansável, assume o posto de Papai, Mamãe e Vovó Noel em casa. Com seu exemplo, fica aqui a nossa homenagem a todas as mulheres que se viram nos 30 nas festas de final de ano para fazerem a alegria dos seus lares. Feliz Natal!

Faz 17 anos que as três mulheres da casa, Inajara, a filha, Josiane Santos, 39, e a neta, Genniffer Santos, 17, repetem o mesmo ritual na noite de 24 de dezembro. Filha e neta tentam adiantar o que dá até dona Iná, como é chamada, chegar de um dia de trabalho por volta das 20h. — A gente arruma a mesa, faz a salada, a farofa e espera a mãe — conta Josi.



E, aí, é aquele corre-corre até a ceia. Mas nem sempre foi assim. Desde que se separou, entre tantas tarefas que abraçou, ficou esta de de organizar a noite de Natal. Em um ano, em vez de assar o tradicional peru, dona Ina resolveu fazer churrasco. — A carne caiu na brasa, mas a gente comeu, porque, aqui em casa, é tudo festa! — conta, sorridente.



Nada tira o nosso brilho

No Natal seguinte, não insistiu no churrasco e seguiu a tradição. — O melhor é passar estas datas especiais perto de quem a gente ama e quer bem. É o nosso amor de mãe, filha e neta juntas.



Pra que homem, se a gente faz tudo? Quando se quer, se consegue — afirma Josi, que é deficiente visual e está desempregada. Também demitida há poucos meses, dona Ina não deixa a peteca cair e garante a alegria em tempos de festas:

— Aqui em casa, não tem tempo ruim! Estou desempregada, mas "freelando" (fazendo bicos) bastante, graças a Deus. E é com todo esse entusiasmo que inspira filha e neta no clima de confraternização.

— Acho muito legal passar o Natal com a minha mãe e a minha avó. São as pessoas mais divertidas do mundo! Eu não fico longe delas. Só quero ver se a minha Vó Noel vai me dar a tatuagem e o telefone que eu pedi — diz a neta, sorrindo.



No cardápio deste ano, peru, arroz à grega, salada de maionese, torta de sorvete de sobremesa e, para completar, muita alegria. — Uma troca presentes com a outra, ligamos o rádio, ouvimos música, conversamos sobre o ano que está acabando, sobre sonhos, expectativas e dançamos — conta a chefe de família, finalizando:— Somos três mulheres lindas e felizes! Nada tira o nosso brilho.