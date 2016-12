Mergulhe nas tendências para este verão e faça as temperaturas subirem!

Lady moda 23/12/2016 | 10h07 Atualizada em

O sucesso da primeira edição do concurso cultural Lady Tô Podendo foi tão grande que teve bis! Dez leitores responderam à pergunta "por que eu tô podendo?" e tiveram seu momento top model na Lojas Lebes do Sarandi, no último dia 15, com direito à produção de beleza para arrasar nas poses, entre flashes e aplausos do público no evento aberto ao público.



Um time de blogueiras convidadas estava na primeira fila para curtir a coleção verão da Lebes. Cheios de charme, os nossos modelos mostram, que, com esses looks, você também vai poder nesta estação!



As blogueiras vestidas para o verão Foto: Lauro Alves / Agência RBS

Sonia Medeiros, 54 anos, comerciária, Bairro Petrópolis

''Participei para ter um dia de lady e para elevar a autoestima!''

Foto: Lauro Alves / Agência RBS

NUNCA ERRA

Vestidos longos e com estampas florais vão invadir as vitrines e, se forem combinados com jeans, ficam ainda mais charmosos. Este foi o look escolhido pela comerciária e fica bem em qualquer corpo. Durante o dia, combine com uma peça em jeans para ficar mais casual e, à noite, carregue com um maxiacessório, um colar ou brinco, e lacre a produção com uma sandália de salto quadrado para dar equilíbrio ao look mais informal.



Eliane Vieira, 24 anos, dona de casa, Canoas

''Me inscrevi para sair da minha rotina de dona de casa de mãe e para fazer algo que eu nunca fiz''

Foto: Lauro Alves / Agência RBS

OUSE

Os cropedes (blusas mais curtinhas e ajustadas ao corpo) vão fazer o maior sucesso. Se você é fininha na parte de cima e tem um quadril mais largo, combine a peça com as saias em A, que não marcam o quadril. A Eliane ousou e arrasou! Como ela tem a canela fininha, acertou em cheio ao escolher uma sandália que fecha no tornozelo.

Paula da Rosa, 26 anos, analista financeira, Gravataí

''Eu amo moda e me identifico com esse universo''



Foto: Lauro Alves / Agência RBS

REINE

As listras vão reinar nesta estação, e, se a combinação for preto e branco, bingo! Experimente misturar as mais largas com outras mais finas. A Paula ousou e acertou em cheio ao escolher uma saia mídi (na altura do joelho) com um salto bem alto. Com um look assim e uma boa maquiagem, está pronta e alinhadíssima para curtir a noite.



Alice Almeida, 23 anos, auxiliar de nutrição, Alvorada

''Com este desfile, eu posso ser vista como realmente acho que eu sou''



Foto: Lauro Alves / Agência RBS

ESBANJE JOVIALIDADE

Para quem tem até 25 anos, apostar nas saias curtas é escolha certeira. Invista em jeans com amarrações frontais, detalhes que deixam você ainda mais jovial. Blusas mais justas ao corpo imprimem charme à produção. A Alice, que é fã de moda, completou o visual com um maxicolar e arrasou nas escolhas.



Érica Espírito Santo, 37 anos, autônoma, Bairro Tristeza

''Eu gostei da proposta! A Lebes é uma loja que está antenada na moda com preços justos.''



Foto: Lauro Alves / Agência RBS

VÁ DE CLÁSSICO

Para as mais clássicas, como a Érica, a aposta são peças bicolores. E, para ousar um pouco mais, que tal uma saia com botões frontais combinando com um cinto mais fininho metalizado? Se você acha que não está com as pernocas em dia, aumente o comprimento da saia. Nos pés, uma sandália com salto bloco (médio e quadrado) fica bem tanto com saias curtas quanto com longas.



Andréia Bitencourt, 43 anos, técnica em Biblioteconomia, Chácara das Pedras

''Sempre brinquei de passarela e nada melhor do que estar aqui com o Lady e a Lebes para viver este momento!''



Foto: Lauro Alves / Agência RBS

VIRE SEREIA

Os modelos estilo sereia estão em alta, e, se a opção for por uma estampa floral com abertura na parte da frente, mais charmosa você vai ficar! Como a opção é para o dia, Andréia escolheu uma jaqueta jeans que combinou com a sandália aberta no bico. Produção perfeita para aquele final de tarde com as amigas!



Eva de Souza, 68 anos, aposentada, Cachoerinha

''Sou fã do Diário e vi nesse concurso a oportunidade das lojas acharem mais roupas para a minha idade''



Foto: Lauro Alves / Agência RBS

BRILHE NO NATAL

O look da Eva, que fez a sua inscrição por uma cartinha, não poderia ser mais gracioso. Como ela é antenada na moda, optou por duas peças que estão fazendo sucesso e combinam com ladies de todas a idades: uma bata ciganinha com babados e uma saia longa em renda. Perfeito para passar o Natal em família e ainda dar uma passeada depois.



Denys Lopes, 18 anos, estudante, Bairro Humaitá

''Desfilar aqui é mostrar que passarela não é só para modelos do padrão que, muitas vezes, é imposto''



Foto: Lauro Alves / Agência RBS

DEMOCRATIZE

O Denys curte a moda democrática. Por isso, o look escolhido foi básico, mas com uma pegada colegial: bermuda, camiseta e jeans, peças confortáveis que vão bem para homens de todas as idades. Baita sugestão para quem pretende passar as festas na cidade ou praia.



Diego Thierru, 21 anos, recreacionista, Alvorada

''Vi no concurso a oportunidade de pisar em uma passarela''



Foto: Lauro Alves / Agência RBS

DESCONTRAIA

Os jeans nunca estiveram tão em alta. Se você é do tipo mais descolado, aposte em uma produção "all (toda) jeans'' diversificando na lavagem das peças. Fica moderno e fashion, e foi a aposta do Diego que mandou muito bem!

XODÓ

Jeans e ombros em evidência estão ganhando casa vez mais as vitrines e as ruas. Invista nos macaquinhos marcando a cintura e abuse dos modelos ombro a ombro que valorizam o colo. Mas lembre-se: se você tem as costas mais largas, deixe apenas um dos ombros à mostra.



Foto: Lauro Alves / Agência RBS

TEM QUE TER

Perfeitos para o dia a dia, os vestidinhos mais soltos com estampas florais vêm com tudo e combinam com todas as idades. Mas, se você já passou dos 40, o melhor comprimento é aquele abaixo do joelho. Além de lindos e fresquinhos, são democráticos, pois podem ser usados com rasteiras, tênis e salto alto.



Foto: Lauro Alves / Agência RBS

PARA ELES

Se na hora de escolher o presente para o maridão, namorado ou filho bater aquela dúvida, escolha uma camiseta polo listrada e uma calça jeans. Essa dupla combina muito. Nos pés, o conforto de um tênis não tem erro.



Foto: Lauro Alves / Agência RBS

DIVERTIDO

Para as ladies mirins, a sugestão fica por conta das peças com patches coloridas (adesivos colados ou costurados nas roupas). Além de fazer com que look fique divertido e colorido, vai deixar sua pequena fashion. A sandália com brilhinho completa a produção fofa!



Foto: Lauro Alves / Agência RBS

Produção de beleza: cabelos e maquiagem, equipe Mirage Academia Higienópolis, Benjamin Constant, 1.830, fone 3325-5573

Looks exclusivos: Lojas Lebes

Blogueiras: Vivi Jacob @emagreceguria, Thaisa Gomes @thaisagomes, Flávia Carboni @flacarboni, Dóris Baumer @ddbaumer, Glainá Boucinha @bjdaglai, Cris Azambuja @crisazambuja e Laura Faresin @blogclickchic