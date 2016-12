Veja quais são os patuás que vão fazer você brilhar nesse Réveillon, além de garantir proteção e energias positivas

Ano-Novo 30/12/2016 | 10h01 Atualizada em

O Ano-Novo está chegando e, com ele, muitas expectativas para que 2017 seja repleto de coisas boas. E que tal dar uma ajudinha para que isso aconteça aplicando um toque especial de proteção ao seu look da virada? O branco nunca sai de moda, então, basta caprichar na escolha dos acessórios!

É a hora de abusar dos patuás, que, além de estarem na moda, garantem sorte e resguardo. Mas antes de usá-los, é indicado benzê-los, seja qual for a sua crença. Feito isso, curta seu Réveillon sob a proteção de todos os santos e tenha um feliz Ano-Novo!



NO CLUBE

Nesse ambiente, a melhor opção são as pedras, que têm o poder de receber e transmitir energia. Cada uma possui um poder específico: amplificam pensamentos, expandem a consciência, auxiliam nos processos de cura e protegem de energias negativas. Não tenha medo de ousar na quantidade. Como o vestido é básico, não poupe nos acessórios.

Foto: Carlos Macedo / Agência RBS

NA PRAIA

Pular as sete ondinhas também requer uma bela produção. Se for cheia de proteção, melhor ainda. Pegue aquele maiô branco e combine com uma saia longa e pés descalços. Em 2017, o que vai fazer a cabeça das fashionistas são os búzios, por isso, encha seus braços com essas conchinhas e misture também os famosos olhos gregos e as pimentas. Estes três patuás vão te proteger conta o mau-olhado e a inveja, além de serem símbolos de sorte e prosperidade.



Foto: Carlos Macedo / Agência RBS

EM CASA

Não é porque você vai ficar em casa que não vai estar linda! Os metais vão continuar brilhando muito no ano que está chegando, então, lacre a produção com maxipeças em dourado. Invista em colares de elos e abuse das argolas. Nos braços, misture o dourado a pulseiras com bolinhas de resina. O material está em alta e a combinação branco e dourado é sempre um clássico. E nunca se esqueça que o dourado está associado à riqueza, a algo majestoso e é a cor da luz e da prosperidade. Quer mais? Pois saiba que ainda traz charme e constrói confiança, dá poder, energia e inteligência.



Foto: Carlos Macedo / Agência RBS

Modelo: Cris Azambuja @crisazambuja

Produção de beleza: cabelos por Lê Souza, maquiagem por Janaína Caetano, Visual Hair Três Figueiras, 3388-1485

Acessórios: Amo Bijuterias

Looks: Mariane Wiesiolek Store Dancing Days