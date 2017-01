Aprenda a deixar o quartinho do seu bebê lindo de forma econômica

Lady Casa 13/01/2017 | 10h15 Atualizada em

A chegada de um bebê é motivo de alegria na vida de uma família. Depois de receber a notícia da visita da cegonha, uma das primeiras coisas que os futuros papais fazem é pensar no quartinho da criança. Tarefa que pode se tornar fácil e econômica se o casal tiver criatividade.



Em tempos de crise, aperfeiçoar espaços, customizar peças e compartilhar ambientes faz com que você ganhe tempo, dinheiro e um cantinho cheio de carinho e originalidade para seu filho. Com a ajuda da arquiteta de interiores Patrícia Palma, selecionamos algumas dicas para tornar este momento ainda mais mágico.

TRANSFORME

Lençóis

Não precisam, necessariamente, ter motivos de bebê. Por isso, se você ainda não ganhou, compre algo juvenil em tons mais clarinhos e adapte na caminha. Além de ficar uma graça, você poderá usar por mais tempo ao longo do desenvolvimento da criança.

Almofadas

Transmitem uma sensação de aconchego, por isso, harmonize com a roupa de cama. Faça um forro para aquelas que você já tem em casa. Brinque com os tecidos, misture flores, listras e bolinhas, mas não se esqueça de usar sempre a mesma paleta de cores para que a caminha fique equilibrada. À noite, estas mesmas almofadas podem se transformar em protetor de berço.

Caixas organizadoras

Ao lado do berço, podem ser utilizadas para guardas as roupinhas e, quando fechadas, servem como criado-mudo.

Tapetes

Experimente usar dois tapetinhos de banheiro, pequenos e nas mesmas cores do lençol e das almofadas. Vão deixar o local aconchegante e cheio de charme.







COMPARTILHE

Berço

Se for instalado no quarto da irmã mais velha, crie um ambiente colorido e adapte um cantinho para o bebê com as mesmas informações que já existem na peça.



Ursinhos

Lave, customize com fitas e fuxicos aqueles que foram do irmão e, com eles, decore o berço do bebê que está chegando.



CRIE

Nichos

Que tal lixar, tirar o fundo, pintar e transformar aquelas gavetas que não têm mais serventia em nichos para pendurar em cima do berço. Servem para acomodar todo o material de higiene do bebê.



Materiais de higiene

Peça para toda a família guardar aqueles vidros de conserva mais gordinhos. Esterilize-os e decore-os, transformando-os em porta algodão, cotonetes, chupetas etc.



Iluminação

Uma luz secundária e mais fraquinha é sempre bem-vinda quando se trata de quarto de bebê. Por isso, aproveite as luzes da árvore de natal e transforme em algo original que poderá ser usado o ano todo. Acesse diariogaucho.com.br/videos e aprenda o passo a passo desta luminária que fica um charme!



