Conheça as pantacouts, nova versão das pantalonas, agora, mais curtas e mais charmosas, que vão arrasar nesse verão     

Lembra das famosas pantalonas, aquelas calças com as pernas largas? E já reparou que elas estão mais curtas? As calças soltinhas perderam comprimento e ganharam um nome bem charmoso: pantacourts. Além de estarem em todas as lojas e vitrines, caíram no gosto das especialistas moda. Com comprimento até o meio da canela, são democráticas e fresquinhas. Basta lançar mão de alguns truques para fazer com que este item se torne a peça curinga do seu armário, afinal, podemos ter perdido alguns centímetros, mas ganhamos em elegância.

DESCOLADA

Se você faz o tipo despojada e quer estar na moda, aposte em um modelo jeans. Para as miúdas, mas altas, a sugestão é combinar com um top curtinho em uma cor que contraste com a lavagem da calça. Nos pés, abuse das rasteiras, anabelas e até dos tênis.A dica para as baixinhas é usar a peça com um top básico, jogar por cima uma camisa colorida, com os três primeiros botões abertos, e investir no salto alto.

Foto: Mateus Bruxel / Agência RBS

ANTENADA

Quem está ligada nas tendências deve ter notado que misturar listras está em alta. Na parte de baixo, procure usar horizontais, na de cima, brinque com as verticais. O clássico preto e branco nunca sai de moda e veste bem da manhã à noite. Para quem tem coxa grossa, a dica é que a perna da calça não seja tão larga. Do contrário, sinta-se livre para usar modelos bem amplos. Seja qual for a sua altura, invista em calças com a cintura bem alta e marcada, pois afina a silhueta. Quebre o preto e o branco com uma sandália nude, pois da a impressão de que suas pernas são mais longas.



Foto: Mateus Bruxel / Agência RBS

CLÁSSICA

As formaturas estão chegando e pedem uma produção mais arrojada. A sugestão são os macacões com essa pegada mais curta, que são elegantes e imprimem muito charme ao look.Como a peça já tem essa proposta fashion, prefira cores clássicas como preto. O destaque fica por conta dos acessórios e daquele scarpin básico. A escolha por cores monocromáticas favorecem muito mulheres de estatura pequena e deixam ainda mais elegante as mais altas.

Foto: Mateus Bruxel / Agência RBS

ROMÂNTICA

Para as mais românticas, tons pastel nas calças e nas regatas soltinhas, com estampas florais e rendas, ficam uma graça. Alongue as suas formas com modelos que vão até altura do quadril. Nos pés, um sapatênis é ideal para passar o dia inteiro linda e glamourosa.

Foto: Mateus Bruxel / Agência RBS

