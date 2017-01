Conheça os diferentes benefícios da drenagem linfática e da massagem redutora

Lady beleza 10/01/2017 | 12h02 Atualizada em

Com a chegada do verão, a mulherada corre para as estéticas para ficar com o corpinho em dia. Entre as técnicas mais procuradas, estão a drenagem linfática e a massagem redutora.



De acordo com a massoterapeuta Joice da Silva, ambas têm efeitos satisfatórios, mas os resultados dependem do objetivo: — Se for para reduzir medidas, gordura localizada, definir ou modelar o corpo, a massagem redutora é mais indicada. Por outro lado, se quiser diminuir celulite, retenção de líquidos e melhorar a circulação, a drenagem é mais eficaz.

O tempo médio de cada sessão, tanto da drenagem quanto da massagem modeladora, é de uma hora. O recomendado é fazer duas vezes por semana. Os valores por sessão variam entre R$ 50 e R$ 70.



Massagem redutora

Indicada para modelar o corpo e eliminar a gordura localizada, diminui bastante o excesso em regiões específicas como abdômen, culote e coxas. É feita com força, pressão e movimentos rápidos. Os efeitos são visíveis já nas primeiras sessões, pois a pele fica mais elástica, e dá para perceber a dissipação da gordura.

Contraindicações: processos infecciosos e inflamatórios, osteoporose, varizes e microvarizes.



Drenagem linfática

Tem como objetivo eliminar o excesso de líquidos em regiões específicas como pernas e barriga, além de amenizar os inchaços causados pela TPM, má alimentação, pós-cirúrgicos ou problemas circulatórios. É feita com toques lentos e pressão suave, estimulando o sistema linfático a reabsorver o líquido acumulado pelo organismo que, posteriormente, elimina as toxinas através da urina.

Contraindicações: varizes com risco de embolia, hipertensão, insuficiência respiratória, cardíaca e renal.



