Linda a cada mergulho: veja dicas de maquiagem resistente à água 

Para a praia ou piscina, adapte sua nécessaire. Além do filtro solar, separe seu kit de maquiagem com produtos que tenham o fator de proteção, é claro, e que sejam resistente ao calor e à água. A ideia é continuar linda mesmo depois de cada mergulho. Com a ajuda da professora do curso de maquiagem do Mirage Academia Paula Danielle Rodrigues, faça bom uso destes produtos e brilhe tanto quanto o sol do verão!



Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

COMO USAR

Para ficar com aspecto natural, substitua a base por um filtro solar colorido. Depois, use um prime (que fixa a maquiagem) e passe uma sombra em gel à prova d'água. Para a região dos olhos, há máscara de cílios, delineadores e lápis resistentes aos seus mergulhos. Finalize com blush e, por cima, pó translúcido, que sela e deixa a pele com aquele aspecto aveludado.

Foto: Félix Zucco / Agência RBS

PLANO B

Está com o orçamento apertado? Compre um fixador de sombra que você pode passar nos olhos e nas maçãs do rosto antes de colorir olhar e bochechas. O produto vai ajudar a manter na sua pele o blush que já tem em casa. O resultado é o mesmo, só que mais em conta. Batom, lápis, rímel, sombra neutra, fixador de sombra e blush devem estar na nécessaire.

Foto: Félix Zucco / Agência RBS

COMO TIRAR

Como estes produtos têm longa duração, o ideal é usar um bom demaquilante bifásico. Mas, antes, lave seu rosto com sabonete neutro e água morna. Para finalizar a retirada dos excessos, use lenços umedecidos.



Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Dica Lady

Procure fazer um make iluminado para a piscina,ou beira-mar. Tons terrosos ficam bem em quase todos os tipos de pele. Já as negras podem optar pelos dourados.

Foto: Félix Zucco / Agência RBS

