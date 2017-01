Mais comportada, porém estilosa: as tendências da moda praia neste verão

Lady 20/01/2017 | 11h38 Atualizada em

Se, antigamente, eram biquínis pequenos e maiôs com recortes ousados que faziam sucesso, hoje, o que se vê são peças maiores, mais estruturadas e um estilo com fortes referências nos anos 60. Peças pequenas também não deixam de fazer sucesso, mas em proporção bem menor do que em outros verões. As famosas saídas de banho junto com acessórios e rasteirinhas dão o arremate à produção para deixar você uma sereia!



ASSIMÉTRICOS E OUSADOS

Para as fãs de biquíni, mas que querem mudar um pouco neste verão, a dica são os maiôs engana-mamãe. O recorte assimétrico na barriga permite que boa parte do corpo seja bronzeada. Mas atenção para quem tem a cintura mais larga ou gordurinhas, pois estes modelos destacam a região! Para fazer aquela caminhada na orla, a dica é calçar uma rasteirinha cheia de estilo e ainda vestir uma saída de banho charmosa por cima.



Foto: Mateus Bruxel / Agência RBS

Foto: Mateus Bruxel / Agência RBS

Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

COMPORTADOS

Os maiôs mais fechados podem ser usados tanto na praia quanto fora dela. A maioria destes modelos é inspirada nos anos 50 e seve para qualquer tipo de corpo, mas favorece bem mais as fofinhas ou aquelas que têm o busto maior. Deixa o visual elegante e dá para ser usado como roupa de banho depois da praia, com uma bermuda ou saia e até em festas com saias e calças.



Foto: Mateus Bruxel / Agência RBS

MAIORES

As chamadas ¿hot pants¿ vêm acompanhadas de uma parte de cima maior também. Estes modelos favorecem mulheres de estatura pequena. As mais fofinhas devem ter cuidado, pois podem marcar a barriga. Use sempre com uma saída de banho, que cobre o corpo com descrição e sensualidade. Para finalizar, coloque aquele brincão. Não deixe de ser glamourosa só porque você está na praia!



Foto: Mateus Bruxel / Agência RBS

ÚNICOS

Diferente do que se imagina, modelos menores ficam bem em magrinhas e cheinhas. Basta acertar na proporção das peças.Para as fofinhas, as duas partes de uma cor só valorizam a composição, e, se a de baixo for menor, use a de cima mais parecida com um top. Modelos com recortes também funcionam. Já para as magras, estão liberados modelos pequenos em cima e em baixo, além da ousadia nas cores. Abuse dos acessórios, pois, além de não competirem com o biquíni, deixam seu look poderoso.



Foto: Mateus Bruxel / Agência RBS

