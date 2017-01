Saiba como usar as famosas bolsas de mão

Lady moda 09/01/2017 | 12h49 Atualizada em

A bolsa carteira, mais conhecida como clutch, surgiu no início do século 20 como opção para as mulheres levarem apenas o que realmente precisavam para sair: um par de luvas e batom. Focado no essencial, o acessório voltou ao cenário da moda nos anos 2000. Diferentemente das bolsas que nos acompanham na rotina diária — e nas quais carregamos, praticamente, a vida — , a clutch permite que você leve, no máximo, o celular, as chaves, documentos, dinheiro e o batom. Para a consultora de estilo Aline Klemt, a bolsinha de mão está liberada para ser usada por todas as mulheres, em qualquer faixa etária. — Passa uma impressão imediata de maturidade e elegância. Ela está para as bolsas assim como o scarpin está para os sapatos — afirma a especialista.



Conheça as pantacouts, nova versão das pantalonas, agora, mais curtas e mais charmosas, que vão arrasar nesse verão



Foto: Reprodução / Reprodução

Durante o dia

Aposte em modelos mais coloridos e divertidos. Este acessório tem o poder de transformar o mais básico dos looks. Uma carteira vermelha, por exemplo, muda completamente aquele vestidinho preto que você já usou em outras ocasiões. Outra opção linda é combiná-la com algumas das cores que predominam na sua produção.



Foto: colcci / Divulgação

5 dicas para usar a franjinha de Isabela, campeã de pedidos na Globo



Modelos divertidos

Você encontra as carteiras nos mais diferentes e inusitados formatos, por isso, aproveite também aqueles modelos divertidos e cheios de personalidade. Experimente as cluchs de plástico, em acrílico ou até mesmo em vinil.



Foto: Divulgação / Valentino

Mergulhe nas tendências para este verão e faça as temperaturas subirem!



À noite

Em eventos noturnos, a clutch deve combinar com a formalidade do traje. Em geral, as utilizadas nessas ocasiões tendem a ser mais clássicas. A dica é apostar em um tom metalizado como o ouro envelhecido.Mas você também pode ousar um pouco mais e experimentar uma bolsa em uma cor vibrante e totalmente diferente, que vai deixar o look mais fashion e arrojado.



Foto: Ozorno / divulgação