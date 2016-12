"A Lei do Amor": Isabela reaparece no casamento de Tiago e Letícia

Noveleiros 29/12/2016 | 13h26 Atualizada em

Demorou, mas ela está voltando! O retorno de Isabela (Alice Wegmann), adiado pelos autores de A Lei do Amor, deve acontecer dia 16 de janeiro, segundo a colunista Patrícia Kogut.

Enquanto isso, Letícia (Isabella Santoni) terá tempo de sobra para reconquistar o coração de Tiago (Humberto Carrão). Os dois reatam o noivado e, em breve, subirão ao altar.

Foto: Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

Mas até lá, várias pistas mostrarão que Isabela está bem viva. Algumas cenas mostrarão Flávia (Maria Flor) em telefonemas misteriosos, dando a entender que tem certeza de que Tiago foi o culpado pelo desaparecimento de Isabela. É o que a mocinha também acha, já que estava desacordada quando foi jogada no mar e, ao que parecia, não havia mais ninguém na lancha. Por isso, ela voltará disposta a se vingar do ex-namorado.

No dia do casamento, Tiago receberá de presente um porta-retrato com a foto de Isabela. Tudo obra da própria, é claro. Mesmo abalado, ele vai até a igreja e sobe ao altar com Letícia. Com um novo visual e óculos escuros, Isabela chega à cerimônia e se senta no último banco. A partir daí, começa a vingança, mas ainda não se sabe ao certo como será...