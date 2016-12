"A Lei do Amor": Tião obriga o filho a ir a um bordel para perder a virgindade

Noveleiros 22/12/2016 | 11h58 Atualizada em

Quando a gente acha que Tião Bezerra (José Mayer) já superou todos os limites da maldade, lá vem ele aprontar mais uma. Desta vez, o alvo é o próprio filho, Edu (Matheus Fagundes).

Nos próximos capítulos de A Lei do Amor, Tião descobre que o filho ainda é virgem e começa a se preocupar. Para provar que o garoto é "macho", o vilão o obriga a ir até um bordel.

Contra a vontade, Edu acompanha o pai até o local, já que no fundo sempre quis ser aceito e amado. Acreditando que é uma forma de ser mais valorizado por Tião, o jovem vai pra cama com uma prostituta, mas se sente muito mal com isso.

Letícia (Isabella Santoni) ficará chocada ao saber o que aconteceu e convence o irmão a ir morar com ela. Mas quem se revoltará mesmo com a situação é Helô (Cláudia Abreu), que vai correndo tirar satisfação com o ex-marido.

Será que ninguém conseguirá parar esse psicopata?