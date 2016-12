Aos 74 anos, Susana Vieira posta foto de biquíni e impressiona pela boa forma

Poderosa 22/12/2016 | 12h19 Atualizada em

Depois de anunciar a saída do Vídeo Show, Susana Vieira iniciou seu período de férias no Caribe, ao lado da família. A folga não deve durar muito, já que a atriz em breve começa a preparação para a próxima novela das 23h, com estreia prevista para o primeiro semestre de 2017.

Enquanto aproveita o descanso, Susana compartilha vários momentos em seu Instagram. O que impressiona os seguidores é a boa forma da atriz, que não tem vergonha nem medo de posar de biquíni, do alto de seus 74 anos.

Nos comentários, há muitos elogios, chamando a atriz de "linda" e "musa". Também há vários seguidores dizendo que querem chegar à idade da atriz com esse corpo.

Foto: instagram / Reprodução

E aí, Susana está arrasando ou não?