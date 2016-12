Aprenda a controlar a ejaculação e a melhorar seu desempenho sexual

Falando de Sexo 26/12/2016 | 20h33 Atualizada em

Olá, psicólogas do Falando de Sexo! Eu tenho 22 anos e sofro com um problema que está me deixando com medo de fazer sexo: a ejaculação precoce. As mulheres ficam de cara feia quando acontece. Nessa hora, começa a pressão. O que eu posso fazer?



Amigo leitor, a solução pode vir de forma natural e só depende de você. Basta saber o caminho certo. Aqui estão algumas estratégias para evitar a ejaculação precoce e melhorar o seu desempenho.



/// Reduza a ansiedade: pense no ato sexual como algo relaxante para o casal, independente da ejaculação. Discuta esta nova mentalidade com a sua parceira, de modo que ela pare de pressionar você.



/// Tenha pensamentos não sexuais: se você perceber que está ficando muito excitado, mude os seus pensamentos para algo distante, abstrato e sem nenhuma conotação de sexo.



/// Método Comece e Pare: tenha relações sexuais como de costume até sentir que está chegando perto do orgasmo. Interrompa imediatamente toda a estimulação por 30 segundos e, em seguida, recomece. Repita até que você esteja pronto para ejacular.



/// Método do Aperto: quando sentir o orgasmo chegando, pare e aperte suavemente, por alguns segundos, o polegar e o indicador em torno da parte do pênis aonde a glande se encontra com o eixo. Depois, faça uma pausa de todas as estimulações por mais de 30 segundos antes de retomar a relação sexual. Repita até que esteja pronto para ejacular.



Na coluna desta terça-feira, continuaremos com mais dicas e exercícios para controle da ejaculação.



